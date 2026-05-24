Έκλεισαν οι κάλπες στην εκλογική περιφέρεια Πάφου στις 12:00 χωρίς προβλήματα

Ομαλά διεξήχθη η ψηφοφορία και με ηρεμία ενώ μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι στην εκλογική περιφέρεια Πάφου σκησε το εκλογικό του δικαίωμα το 32,2% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Εξάλλου μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι το 2021 είχε ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα το 32.72% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην εκλογική περιφέρεια Πάφου , δηλαδή 17.045 άτομα, ενώ στις βουλευτικές εκλογές του 2016 μέχρι τις 12.00 είχε ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα το 32%.

Η ψηφοφορία θα επαναρχίσει στη 13:00 ενώ αυτή θα ολοκληρωθεί στις 18:00.