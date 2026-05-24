Οι κάτοικοι των Κεδάρων, από τα μικρότερα εκλογικά κέντρα

Η κοινότητα των Κεδάρων με 66 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, αποτελεί ένα από τα μικρότερα εκλογικά κέντρα της εκλογικής περιφέρειας Πάφου και παγκύπρια. Η κάλπη έχει στηθεί στο Κοινοτικό Ιατρείο Κεδάρων, όπου οι λιγοστοί κάτοικοι της κοινότητας προσέρχονται από το πρωί για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, όπως άλλωστε πράττουν τόσα χρόνια.

Ο Πρόεδρος του Κ.Σ. Κεδάρων Γρηγόρης Ιωάννου, 75 ετών σήμερα, κοινοτάρχης από τις αρχές Ιουλίου του 2024 σε δηλώσεις του ανέφερε πως οι Κέδαρες είναι μια κοινότητα που απέχει 40 χιλιόμετρα από την Πάφο, ωστόσο η αστυφιλία, την έχει πλήξει καίρια. Ο ίδιος εργάστηκε ως καθηγητής στην Τεχνική Εκπαίδευση. Μετά την αφυπηρέτησή του, όπως ο ίδιος αναφέρει ασχολείται με τα θέματα της κοινότητας, για το καλό του χωριού και των συγχωριανών του, και για την ανάπτυξη της. Οι λιγοστοί εναπομείναντες κάτοικοι στις Κέδαρες, όπως είπε, είναι ηλικιωμένοι, που δεν θέλησαν να εγκαταλείψουν την κοινότητα τους. Ο μικρότερος κάτοικος είναι σήμερα 67 ετών και είναι συνταξιούχος. Η μεγαλύτερη σε ηλικία κάτοικος είναι 93 ετών.

Ο κ. Ιωάννου θυμάται τις πρώτες εκλογές που άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα που ήταν μετά το 1977, και έστειλε το μήνυμα στους συγχωριανούς του να μην παραλείψουν να μεταβούν στην κάλπη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να πάνε να ψηφίσουν. Αναπολεί τον παλιό καιρό που φοιτούσαν 120 μαθητές στο σχολείο και είχαν τρεις δασκάλους, τότε που η κοινότητα έσφυζε από ζωή. Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, διακαής του πόθος είναι η στήριξη της υπαίθρου. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίηση του που μετά από πολλούς αγώνες έγινε κατορθωτή η συμπερίληψη της κοινότητας του, που βρίσκεται σε υψόμετρο 550 μέτρων και σ΄αυτήν διαμένουν 20 οικογένειες, στον κατάλογο δικαιούχων κοινοτήτων του πιο πάνω Σχεδίου προκειμένου να λαμβάνουν επίδομα για θέρμανση. Ερωτηθείς αν θα άφηνε την κοινότητά του για να εγκατασταθεί αλλού, ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως γεννήθηκε στις Κέδαρες και δεν θα εγκατέλειπε ποτέ το χωριό του σήμερα, ενώ εξέφρασε την ικανοποίηση του, που οι απόδημοι επισκέπτονται την κοινότητα του σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Μιλάει με υπερηφάνεια αλλά και με συγκίνηση για τις Κέδαρες, δηλώνοντας πως το χωριό του είναι η ζωή του, καθαρός αέρας και ηρεμία. Κάποτε πρόσθεσε τρία λεωφορεία διακινούνταν από τις Κέδαρες για Λεμεσό και Πάφο και μετάφεραν και εργαζόμενους στις Βρετανικές Βάσεις.

Οι κάτοικοι των Κεδάρων αναπόλησαν και τη τη συμβίωση με τους Τουρκοκύπριους. Παλαιότερα, ανέφεραν, με τους Τουρκοκυπρίους ζούσαν αρμονικά και ευχήθηκε να επανενωθεί η Κύπρος. Ο Λούης Μαρκαντώνης, 91 ετών σήμερα, κάτοικος Κεδάρων, ανέφερε πως ποτέ στη ζωή του δεν παρέλειψε να μεταβεί στην κάλπη. Το καθήκον του, συνέχισε, θα το πράξει και φέτος. Ο ίδιος υπηρέτησε ως πυροσβέστης στις Βάσεις και αφυπηρέτησε στα 55 του. Θυμάται πως με τους Τουρκοκύπριους ζούσαν όπως τα αδέρφια. Στη γειτονική κοινότητα του Αγίου Νικολάου, θυμάται τον Τ/κ χωροφύλακα που κατάγονταν από εκεί.

Όταν μάλιστα η ΤΜΤ "έκανε φασαρίες", ο Τουρκοκύπριος αστυνόμος τους έδωσε εντολή και τους διαμήνυσε μέσα στις Κέδαρες να μην πειράξουν κανένα γιατί, όπως τους είπε, ήταν άνθρωποι καλοί. Θυμάται ακόμη έναν φίλο του Τουρκοκύπριο που πάντρεψε την κόρη του στον Άγιο Νικόλαο και που τον προσκάλεσε. Θυμάται όπως και τον Αχμέτ Ρασίτι τον πιο πλούσιο της περιφέρειας Τουρκοκύπριο που διέμενε στην κοινότητα του Αγίου Νικολάου και που σήμερα διαμένει στο σπίτι εκείνο ένας πρόσφυγας. Με καταγωγή από το Πραιτώρι ο κ. Λούης Μαρκαντώνης ανέφερε πως όταν μετά τον γάμο του εγκαταστάθηκε στις Κέδαρες στην κοινότητα διέμεναν 500 κάτοικοι περίπου.