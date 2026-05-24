Οι Μαρωνίτες της Πάφου στέλνουν μήνυμα συμμετοχής και ενότητας από την κάλπη

Στο Γραφείο Επάρχου της Πάφος εδρεύει η κάλπη για την εκλογή του αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών, με τα μέλη της κοινότητας της επαρχίας να προσέρχονται για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Οι Μαρωνίτες της Πάφου στέλνουν μήνυμα συμμετοχής, ενότητας και διατήρησης της ταυτότητάς τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκπροσώπησης της κοινότητας και της ενεργού παρουσίας της στα δημόσια δρώμενα.

Όπως αναφέρουν μέλη της κοινότητας, η εκλογική διαδικασία δεν αφορά μόνο την ανάδειξη αντιπροσώπου, αλλά και τη συνέχιση της ιστορικής πορείας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Μαρωνιτών στην Κύπρο.

Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη διατήρησης των παραδόσεων, της γλώσσας και των δεσμών των νεότερων γενεών με τις ρίζες τους.

Η προσέλευση στην κάλπη θεωρείται από πολλούς ως πράξη ευθύνης και συλλογικής έκφρασης, με τους Μαρωνίτες της Πάφου να τονίζουν πως η ενότητα και η συμμετοχή αποτελούν τα βασικά μηνύματα της ημέρας.