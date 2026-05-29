Ο συνθέτης Μάριος Ιωάννου Ηλία παρουσίασε το έργο σε δημοσιογραφική διάσκεψη στην Πρεσβεία της Κίνας στη Λευκωσία.

Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στη Λευκωσία, ο συνθέτης και δημιουργός Μάριος Ιωάννου Ηλία παρουσίασε το νέο του κινηματογραφικό οπτικοακουστικό έργο «Ο Ήχος της Σαγκάης» («Sound of Shanghai»), μια διεθνή παραγωγή που θα κάνει την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στις 10 Ιουνίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στην τελετή έναρξης της Εβδομάδας Κινεζικού Κινηματογράφου στην Κύπρο.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα του ΟΗΕ για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών και την 55η επέτειο διπλωματικών σχέσεων Κίνας και Κύπρου, αναδεικνύοντας τον ρόλο του πολιτισμού ως πεδίου συνάντησης, αλληλοκατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των λαών. Κατά την ομιλία του, ο Μάριος Ιωάννου Ηλία χαρακτήρισε τον «Ήχο της Σαγκάης» ως το αποτέλεσμα ενάμιση έτους εντατικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και έρευνας.

Αφετηρία του έργου υπήρξε ένα σύνθετο καλλιτεχνικό ερώτημα: πώς μπορεί μια πόλη να μετατραπεί σε μουσική; Μέσα από τη συνεργασία μιας διεθνούς καλλιτεχνικής και επιστημονικής ομάδας, η πόλη της Σαγκάης εξερευνήθηκε ως ένα δυναμικό πεδίο ήχου και εικόνας. Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία συνέθεσε τη μουσική, είχε τη γενική καλλιτεχνική διεύθυνση και την ευθύνη της παραγωγής του έργου, μετασχηματίζοντας επιτόπιες ηχογραφήσεις, παραδοσιακό κινεζικό μουσικό υλικό και ήχους της αστικής ζωής σε μια ενιαία σύγχρονη συνθετική γλώσσα.

Περισσότεροι από 250 μουσικοί συμμετείχαν στην παραγωγή, μεταξύ των οποίων η Εθνική Ορχήστρα της Κίνας. Το έργο υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 οργανισμών και φορέων της Σαγκάης, αποτυπώνοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας που εκτείνεται από τον χώρο του πολιτισμού, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης έως την επιστημονική έρευνα. Παράλληλα, καταγράφηκαν περισσότερα από 6.500 οπτικοακουστικά αποσπάσματα και δημιουργήθηκαν πάνω από 700 ηχητικά κανάλια, τα οποία εξελίχθηκαν σε μια πολυδιάστατη ακουστική εμπειρία που περιβάλλει τον θεατή με την ηχητική ατμόσφαιρα της Σαγκάης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε μία από τις πλέον πρωτότυπες πτυχές του έργου. Τη δεύτερη ημέρα της παραμονής του στη Σαγκάη, ο συνθέτης κατέγραψε την εγκεφαλική του δραστηριότητα στο Ινστιτούτο Νευροεπιστημών της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών.

Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε τρεις μήνες αργότερα, λίγο πριν από την αναχώρησή του, στο Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής του Κονσερβατορίου της Σαγκάης. Οι δύο καταγραφές αποτύπωσαν τις ψυχολογικές και αντιληπτικές μεταβολές που προέκυψαν από τη βιωματική επαφή του με την πόλη, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό της. Το υλικό αυτό μετατράπηκε σε ηλεκτρονικές ηχητικές υφές και ενσωματώθηκε οργανικά στη σύνθεση του έργου. Όπως υπογράμμισε ο δημιουργός, η διαδικασία αυτή συνδέεται άμεσα με το βαθύτερο νόημα της Διεθνούς Ημέρας για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών. Η κατανόηση μεταξύ διαφορετικών κοινωνιών δεν οικοδομείται μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά μέσα από την ανθρώπινη συνάντηση, την ακρόαση και τη βιωμένη εμπειρία. Ο «Ήχος της Σαγκάης» παρουσιάζεται από τη Διοίκηση Πολιτισμού και Τουρισμού του Δημαρχείου της Σαγκάης ως πολιτιστικός πρεσβευτής της πόλης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κίνας, με τη στήριξη σημαντικών πολιτιστικών οργανισμών της Σαγκάης.

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία χαρακτήρισε το έργο ως «Όπερα μιας Κοσμόπολης», όπου πρωταγωνιστής δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά η ίδια η πόλη. Η έννοια της όπερας αντλεί έμπνευση από την παράδοση της Kunqu, μιας από τις αρχαιότερες μορφές κινεζικής όπερας, αξιοποιώντας δημιουργικά ένα μοτίβο από το κλασικό έργο «Το Περίπτερο με τις Παιώνιες» και μεταφέροντάς τα σε ένα νέο οπτικοακουστικό περιβάλλον. Οι «πράξεις» της όπερας εκτυλίσσονται σε περισσότερες από 90 τοποθεσίες της μητρόπολης, μετατρέποντας ολόκληρη τη Σαγκάη σε σκηνικό δράσης. Κεντρική θέση στο έργο κατέχει η σχέση ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη έκφραση.

Σύμφωνα με τον δημιουργό, σκοπός ήταν να αναδειχθεί η συνέχεια ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον ως μέρος μιας αδιάκοπης πολιτισμικής ροής. Για τον λόγο αυτό, η εικόνα παραμένει διαρκώς σε κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, αντανακλώντας τη Σαγκάη ως έναν παλλόμενο οργανισμό σε συνεχή εξέλιξη. Η πόλη δεν παρουσιάζεται ως στατικό σκηνικό, αλλά ως μια ζωντανή οντότητα που μετασχηματίζεται αδιάκοπα, διατηρώντας ταυτόχρονα ζωντανή την ιστορία και την πολιτιστική της συνέχεια.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο συνθέτης σημείωσε ότι ο «Ήχος της Σαγκάης» αποτελεί μια πρόσκληση να ακούσουμε διαφορετικά τις πόλεις, τους πολιτισμούς και τελικά ο ένας τον άλλον. Τόνισε ακόμη ότι η πολιτιστική διπλωματία συνιστά πράξη ήθους, αμοιβαίου σεβασμού και ευθύνης, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου ο πολιτισμός διατηρεί τη μοναδική ικανότητα να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε λαούς, ιστορίες και πολιτισμούς. Ιδιαίτερο συμβολισμό προσδίδει στο έργο το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή του πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τιμά τη Διεθνή Ημέρα για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών.

Η παρουσίασή του στην Κύπρο εντάσσεται στις εκδηλώσεις για την 55η επέτειο διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κίνας και Κύπρου και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της Εβδομάδας Κινεζικού Κινηματογράφου στη χώρα. Τη σημασία του «Ήχου της Σαγκάης» ως έργου πολιτιστικής διπλωματίας και διαπολιτισμικού διαλόγου υπογράμμισαν στις ομιλίες τους ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κυπριακή Δημοκρατία, κ. Zhou Yunliang, και ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Παπαγεωργίου.

Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του έργου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στις 19:30, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κυπριακή Δημοκρατία και το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.