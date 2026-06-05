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Στο επίκεντρο τα οδικά έργα και οι υποδομές της Δυτικής Πάφου στη συνάντηση με τον Υπ. Μεταφορών

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις υποδομές και την οδική ανάπτυξη της επαρχίας Πάφου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, όπου το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου υποδέχθηκε τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, συνοδευόμενο από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που αφορούν το οδικό δίκτυο της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην κρίσιμη κατασκευή του Δυτικού Παρακαμπτήριου Πάφου, καθώς και στην προώθηση των έργων της Λεωφόρου Μακαρίου και της Λεωφόρου Έμπας.

Παράλληλα, εξετάστηκε η πορεία του σχεδιασμού για τον παραλιακό δρόμο που θα συνδέει τους Τάφους των Βασιλέων με τον Κόλπο των Κοραλλίων. 

Στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών, με έμφαση στην αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων στις κοινότητες του Συμπλέγματος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη συντήρησης και περαιτέρω βελτίωσης του έργου των κυματοθραυστών στην παραλία Αλυτζιή, με στόχο την προστασία της ακτογραμμής και την αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης.

Το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου χαρακτήρισε τη συνάντηση ως ιδιαίτερα εποικοδομητική, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με το αρμόδιο Υπουργείο για την προώθηση έργων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

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