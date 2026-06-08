Ίχνη εύφλεκτης ύλης σε καμένο όχημα στην Τρεμιθούσα,εξετάζεται εμπρησμός

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Στις φλόγες σε όχημα στην Τρεμιθούσα τα ξημερώματα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, γύρω στις 04:30, σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 56χρονου αλλοδαπού που βρισκόταν στην περιοχή της Τρεμιθούσας, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου, τα οποία απέκλεισαν τη σκηνή για τη διενέργεια εξετάσεων και τη συλλογή στοιχείων που ενδέχεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

Οι πρώτες έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση των ζημιών που υπέστη το όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις εξετάσεις για να εξακριβώσουν τις συνθήκες του περιστατικού. 

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