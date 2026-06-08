Δ. Ιεροκηπίας : Πρώτη στάση Αγία Μαρινούδα

Με την Αγία Μαρινούδα ξεκίνησε η νέα πρωτοβουλία του Δήμου Ιεροκηπίας «Κάθε βδομάδα και μια γειτονιά», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της άμεσης επικοινωνίας με τους δημότες και στην ταχύτερη επίλυση ζητημάτων της καθημερινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, ο Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσκεψη στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Μαρινούδας, όπου είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά προβλήματα και ανάγκες που απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας περιοδείας καταγράφηκαν διάφορα ζητήματα που αφορούν την καθαριότητα, τη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, το οδικό δίκτυο, τον δημοτικό φωτισμό, καθώς και άλλες τοπικές υποδομές και υπηρεσίες που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των δημοτών. Σύμφωνα με τον Δήμο, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την αντιμετώπισή τους το συντομότερο δυνατό.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια νέα προσέγγιση διαρκούς επαφής με τις γειτονιές του Δήμου, με στόχο την άμεση καταγραφή των αναγκών των πολιτών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προβλημάτων και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλες τις κοινότητες της περιοχής.

Όπως τονίζεται, οι επισκέψεις θα συνεχιστούν και σε άλλες γειτονιές, με τη δημοτική αρχή να δηλώνει ότι παραμένει δίπλα στους δημότες, ακούγοντας τις ανάγκες τους και προωθώντας λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.