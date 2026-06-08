«Echoes Of Beneath» | Κάτω από την επιφάνεια | Πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ του Βασίλη Μπαραχάνου με τον Αντώνη Τσαπατάκη στην Κύπρο

Μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία έρχεται στην Κύπρο για δύο προβολές σε Λευκωσία και Πάφο στις 10 και 11 Ιουνίου. Το ντοκιμαντέρ «Echoes Of Beneath» (Κάτω από την Επιφάνεια), παρουσιάζει στην Κύπρο το Enavsma Foundation σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πάφου, το Πετρίδειο Ίδρυμα και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Οι δύο παραστάσεις θα προβληθούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο K – Cineplex Λευκωσίας στις 20:00 (ώρα προσέλευσης 19:30) και Πέμπτη 11 Ιουνίου στον Πολυχώρο Αττικόν στην Πάφο στις 20:00 παρουσία του, Χανιώτη Παραολυμπιονίκη και Παγκόσμιου Πρωταθλητή Αντώνη Τσαπατάκη και του σκηνοθέτη Βασίλη Μπαραχάνου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Βασίλη Μπαραχάνου δεν αποτελεί μια συμβατική αθλητική αφήγηση. Αντίθετα, συνθέτει μια βαθιά κινηματογραφική σπουδή πάνω στη ζωή και τη φιλοσοφία του Αντώνη Τσαπατάκη, συνδυάζοντας σπάνιο αρχειακό υλικό με τη σύγχρονη πραγματικότητα και εστιάζοντας στην ουσία που κρύβεται «κάτω από την επιφάνεια».

Με εντυπωσιακά υποβρύχια πλάνα και την υποβλητική μουσική του Γιώργου Τσιόκρη, το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια διεισδυτική ματιά στη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Η ταινία καταγράφει μια πορεία επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας, της δύναμης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η κάμερα ακολουθεί τον πρωταγωνιστή "κάτω από την επιφάνεια", εκεί όπου η σιωπή του νερού συναντά την ένταση της προπόνησης και την εσωτερική αναζήτηση της κορυφής.

Ένα οικείο και βαθιά προσωπικό πορτρέτο, που προσεγγίζει με ειλικρίνεια τόσο τη μάχη με το νερό όσο και τις κοινωνικές προκαταλήψεις, αναδεικνύοντας τη διαρκή διεκδίκηση για ισότητα και προσβασιμότητα. Η πορεία της ταινίας έχει ήδη ξεχωρίσει, καθώς στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης υπήρξε μια από τις πιο συζητημένες συμμετοχές και απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις: το Βραβείο Κοινού Fischer για την Καλύτερη Ελληνική Ταινία άνω των 50 λεπτών και το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank επιβεβαιώνοντας τη δύναμη μιας δημιουργίας που αγγίζει το κοινό και ανοίγει ουσιαστικούς διαλόγους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με κρατήσεις θέσεων, https://www.echoesofbeneath.com ενώ μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τον σκηνοθέτη και τον πρωταγωνιστή, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία για μια ουσιαστική ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών γύρω από το μήνυμα της ταινίας.

Κοντά στο ENAVSMA και τις δράσεις του βρίσκονται πάντα οι συνεργάτες, χορηγοί και υποστηρικτές του: Στρατηγικός Συνεργάτης: Χαραλαμπίδης – Κρίστης, Χορηγός