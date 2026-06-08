Εορτάζεται με λαμπρότητα η μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα στην κατεχόμενη Μονή του

Με κάθε σεμνότητα και εκκλησιαστική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η μνήμη του Ιδρυτή και Προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, Αποστόλου Βαρνάβα, στην κατεχόμενη Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μονής.

Όπως αναφέρεται, οι εορτασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή του Καθηγουμένου της Μονής, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Ιωάννου. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 7.00 μ.μ. θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωάννη Ιωάννου.

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, ημέρα της κυριώνυμης εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αποστόλου Βαρνάβα.

Των ιερών ακολουθιών θα προΐσταται ο Καθηγούμενος της Μονής, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Με την ανακοίνωσή της, η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αποστόλου Βαρνάβα απευθύνει κάλεσμα προς το χριστεπώνυμο ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας, να δώσει μαζικά το παρών και να συμμετάσχει με ευλάβεια και κατάνυξη στις ιερές ακολουθίες προς τιμήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα.

Η Μονή υπογραμμίζει τη σημασία της παρουσίας των πιστών στις λατρευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν σημείο αναφοράς για την εκκλησιαστική ζωή της Κύπρου και διατηρούν άσβεστη τη σύνδεση με το ιστορικό και πνευματικό κέντρο του Αποστόλου Βαρνάβα στα κατεχόμενα εδάφη της νήσου.