Η Ε.Ο.Ν. εκφράζει στήριξη στον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό

Στο πλευρό του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού βρέθηκε αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Σάββατο 30 Μαΐου, παραμονή της εορτής της Πεντηκοστής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, τα μέλη της αντιπροσωπείας επισκέφθηκαν τον τέως Μητροπολίτη Πάφου προκειμένου να του εκφράσουν τη στήριξη, τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους.

Παράλληλα, μετέφεραν τις ευχές του π. Δοσιθέου από την Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης Ροδοπόλεως Σερρών.

Η Ε.Ο.Ν. αναφέρει ότι θεωρεί τον αγώνα του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού δίκαιο και έντιμο, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του και στη διακονία του.

Στην ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει τον Μητροπολίτη Πάφου ως «Άξιο και Ομολογητή της αληθείας του Χριστού», επαναβεβαιώνοντας τη συμπαράστασή της προς τον ίδιο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα σεβασμού και υποστήριξης, με την Ε.Ο.Ν. να δηλώνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του τέως Μητροπολίτη Πάφου.