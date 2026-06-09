Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Η Ε.Ο.Ν. εκφράζει στήριξη στον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Στο πλευρό του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού βρέθηκε αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Σάββατο 30 Μαΐου, παραμονή της εορτής της Πεντηκοστής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, τα μέλη της αντιπροσωπείας επισκέφθηκαν τον τέως Μητροπολίτη Πάφου προκειμένου να του εκφράσουν τη στήριξη, τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους.

Παράλληλα, μετέφεραν τις ευχές του π. Δοσιθέου από την Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης Ροδοπόλεως Σερρών.

Η Ε.Ο.Ν. αναφέρει ότι θεωρεί τον αγώνα του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού δίκαιο και έντιμο, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του και στη διακονία του.

Στην ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει τον Μητροπολίτη Πάφου ως «Άξιο και Ομολογητή της αληθείας του Χριστού», επαναβεβαιώνοντας τη συμπαράστασή της προς τον ίδιο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα σεβασμού και υποστήριξης, με την Ε.Ο.Ν. να δηλώνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του τέως Μητροπολίτη Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα