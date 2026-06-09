Σεβασμό στη μνήμη του τέως Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄ ζητούν συνεργάτες, φίλοι και ο λαός της Πάφου

Σεβασμό στη μνήμη του μακαριστού τέως Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄ ζητούν άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα του επί σειρά ετών, στενοί συνεργάτες του, αλλά και πολλοί πολίτες της Πάφου που γνώρισαν από κοντά το έργο και την προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την Εκκλησία της Κύπρου. Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε οικονομικές υποχρεώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, πρόσωπα που συνεργάστηκαν στενά με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο υποστηρίζουν ότι οι αναφορές αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και θεωρούν ότι επιβάλλεται να επιδειχθεί ο δέων σεβασμός προς τη μνήμη ενός ιεράρχη που άφησε έντονο το αποτύπωμά του τόσο στην Πάφο όσο και στην Εκκλησία της Κύπρου γενικότερα.

Όπως επισημαίνουν, ο Χρυσόστομος Β΄ υπήρξε ο μοναδικός Μητροπολίτης Πάφου που παρέλαβε μία Μητρόπολη σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική και διοικητική κατάσταση και κατάφερε να την ανασυγκροτήσει πλήρως. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του βρήκε μία Μητρόπολη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χωρίς επαρκείς πόρους για την κάλυψη ακόμη και βασικών λειτουργικών αναγκών. Κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του στην Πάφο υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα υποδομής.

Μεταξύ άλλων, ανεγέρθηκε ολόκληρη πτέρυγα του μητροπολιτικού συγκροτήματος, δημιουργήθηκαν το Συνοδικό και τα διοικητικά γραφεία της Μητροπόλεως, ενώ προχώρησε σε ένα ευρύ πρόγραμμα εκκλησιαστικών έργων σε ολόκληρη την επαρχία. Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο μακαριστός ιεράρχης συνέβαλε στην ανέγερση περισσότερων από πενήντα ναών σε ενορίες της Πάφου, ενώ προχώρησε στην ανακαίνιση δεκάδων άλλων εκκλησιών και στην αποκατάσταση ναών που βρίσκονταν σε κατάσταση ερείπωσης. Παράλληλα, διατηρούσε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά στη διάσωση και ανάδειξη μνημείων της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της επαρχίας.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Νεανικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του απέναντι από το μητροπολιτικό μέγαρο. Το κέντρο αυτό σχεδιάστηκε για να προσφέρει στους νέους έναν χώρο δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, διαθέτοντας αίθουσες διδασκαλίας, χώρους δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες της νεολαίας.

Στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης της Μητροπόλεως, ο Χρυσόστομος Β΄ προχώρησε επίσης σε σημαντικές επενδύσεις, μεταξύ των οποίων το ξενοδοχείο Saint George και η συμμετοχή στο έργο του γηπέδου γκολφ της Τσάδας, με στόχο τη δημιουργία σταθερών πηγών εσόδων που θα ενίσχυαν το κοινωνικό και ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας.

Οι συνεργάτες του υπενθυμίζουν ακόμη ότι μετά την εκλογή του στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο το 2006 φρόντισε να εξοφλήσει παλαιότερο δάνειο που βάρυνε την Εκκλησία και αφορούσε την αγιογράφηση του ναού στο χωριό Στατός - Άγιος Φώτιος, αποδεικνύοντας, όπως αναφέρουν, τη σημασία που απέδιδε στη χρηστή οικονομική διαχείριση. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η κοινωνική του προσφορά. Για χρόνια στήριζε οικονομικά άπορους μαθητές και φοιτητές, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ενώ παρείχε βοήθεια σε οικογένειες που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες, σε χήρες, ορφανά και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σημαντική θεωρείται επίσης η συμβολή του στον τομέα της υγείας.

Όπως αναφέρουν πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί του, πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου σε συνεργασία με τον ιατρό Ιωσήφ Μουτήρη, πρώην διευθυντή της κλινικής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην επαρχία. Παράλληλα, στήριξε οικονομικά και τη Χωρεπισκοπή Αρσινόης. Το 2008, με την εκλογή του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Νεκταρίου, παραχώρησε οικονομική ενίσχυση ύψους 100 χιλιάδων ευρώ.

Αντίστοιχη ενίσχυση δόθηκε και κατά την εκλογή του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Παγκρατίου, ενώ αργότερα προσέφερε επιπλέον επιταγή ύψους 100 χιλιάδων ευρώ για τη στήριξη εργασιών συντήρησης και υποστύλωσης της Ιεράς Μονής Παναγίας Χρυσορρογιατίσσης. Όσοι γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο τονίζουν ότι η παρακαταθήκη που άφησε στην Πάφο είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει εκκλησιαστικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό έργο. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζουν ότι η ιστορική αποτίμηση της προσφοράς του πρέπει να γίνεται με αντικειμενικότητα και πληρότητα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της δράσης και των επιτευγμάτων του.

«Ο Χρυσόστομος Β΄ παρέλαβε μία Μητρόπολη σε δύσκολες συνθήκες και την παρέδωσε ισχυρή και οικονομικά εύρωστη», αναφέρουν χαρακτηριστικά άνθρωποι που έζησαν από κοντά τη διαδρομή του, καλώντας όλους να επιδείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό στη μνήμη ενός εκκλησιαστικού ηγέτη που σημάδεψε την ιστορία της Πάφου και της Εκκλησίας της Κύπρου.