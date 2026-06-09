Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ Πάφου με Μαέστρο την Δρ. Στάλω Γεωργίου στη Σύρο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 16ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Ερμούπολης, το οποίο φιλοξενήθηκε στο ιστορικό Θέατρο «Απόλλων» της Σύρου από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου 2026, με διοργανωτή τον Μουσικό Όμιλο Σύρου.

Στο σημαντικό αυτό πολιτιστικό γεγονός συμμετείχε η Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ Πάφου, υπό τη διεύθυνση της Μαέστρου Δρ. Στάλως Γεωργίου, εκπροσωπώντας επάξια την Κύπρο ανάμεσα σε διακεκριμένα χορωδιακά σύνολα από την Ελλάδα.

Η αποστολή της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ Πάφου ταξίδεψε από την Κύπρο στη Σύρο με ομάδα 50 χορωδών και συνοδών, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ και να παρουσιάσει το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα.

Μαζί με τη Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ Πάφου συμμετείχαν η Μαέστρος Δρ. Στάλω Γεωργίου, ο Χρίστος Καραγιάννης στο λαούτο, ο Σάββας Μιχαήλ στο βιολί, καθώς και ο λαϊκός ποιητής Ανδρόνικος Κατσιαντώνης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχημένη καλλιτεχνική παρουσίαση τους στο Φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ διήρκεσε τρεις ημέρες και συγκέντρωσε συνολικά εννέα χορωδίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου, προσφέροντας στο κοινό ένα πλούσιο μουσικό ταξίδι γεμάτο χορωδιακές ερμηνείες υψηλού επιπέδου. Συμμετέχουσες χορωδίες την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 ήταν η Μικτή Χορωδία Μουσικού Ομίλου Σύρου Σύμπραξη Χορωδιών Ανατολικής Μακεδονίας Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ Πάφου.

Επίσης το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 το Φωνητικό Σύνολο «INVIRTUS» Σύρου ,η Μικτή Χορωδία Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας – Αχαΐας και η Χορωδία «LA FAMILIA». Επίσης την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 η χορωδία του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Ερμούπολης, η Χορωδία Σχολής Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου «Νεόφυτος Βάμβας» και η Χορωδία «Άρτεμις» Καλλιτεχνικού Συλλόγου Αμαρύνθου και Περιχώρων. Το Χορωδιακό Φεστιβάλ Ερμούπολης αποτελεί πλέον έναν καταξιωμένο πολιτιστικό θεσμό, ο οποίος προάγει τη χορωδιακή μουσική και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των πολιτιστικών ανταλλαγών και της καλλιτεχνικής συνεργασίας μεταξύ χορωδιών από διαφορετικές περιοχές του ελληνισμού.

Η συμμετοχή της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ Πάφου στο φεστιβάλ αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή και ξεχωριστή εμπειρία για όλα τα μέλη της. Η παρουσία της στο εμβληματικό Θέατρο «Απόλλων» έδωσε την ευκαιρία για δημιουργική ανταλλαγή εμπειριών, ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και προβολή της μουσικής μας παράδοσης μέσα από την τέχνη της χορωδιακής μουσικής, καταλήγει σχετική ανακοίνωση.

Η Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ Πάφου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Μουσικό Όμιλο Σύρου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και προς όλους τους διοργανωτές, εθελοντές και συντελεστές του φεστιβάλ για την άψογη διοργάνωση, τη θερμή φιλοξενία και την εξαιρετική συνεργασία που προσέφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Παράλληλα, συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες χορωδούς, μαέστρους και χορωδιακά σύνολα για το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο των παρουσιάσεων τους και για τη συμβολή τους στην επιτυχία του φεστιβάλ. Λίγα λόγια για τη Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ Πάφου: Η Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ Πάφου είναι μια μικτή χορωδία ενηλίκων με έδρα την Πάφο, η οποία αριθμεί περίπου 45 χορωδούς. Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα συμμετέχει ενεργά σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό, εκπροσωπώντας επάξια την πόλη της Πάφου και την Κυπριακή Δημοκρατία. Βασικός στόχος της χορωδίας είναι η διατήρηση, ανάδειξη και προώθηση της κυπριακής και ελληνικής μουσικής παράδοσης, καθώς και η διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από το χορωδιακό τραγούδι. Η μαέστρος της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ Πάφου, Δρ. Στάλω Γεωργίου (Ακαδημαϊκός, Συνθέτρια και Μαέστρος), πιστεύει ακράδαντα ότι η μουσική αποτελεί μια παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας, ικανή να ενώνει ανθρώπους, λαούς και πολιτισμούς, καλλιεργώντας δεσμούς φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού.

Η συμμετοχή της χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ Πάφου στο 16ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Ερμούπολης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της μουσικής να λειτουργεί ως γέφυρα πολιτισμού και επικοινωνίας, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς τόπους και πολιτισμικά περιβάλλοντα μέσα από κοινές αξίες, συναισθήματα και καλλιτεχνικές εμπειρίες.

Μέσα από τέτοιες διοργανώσεις αναδεικνύεται ο ουσιαστικός ρόλος της τέχνης στην προώθηση της πολιτιστικής ανταλλαγής, της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

Η Επιτροπή της ΠΑΣΥΔΥ Πάφου, η Μαέστρος και τα μέλη της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ Πάφου εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τους διοργανωτές για την άψογη διοργάνωση του 16ου Χορωδιακού Φεστιβάλ Ερμούπολης, καθώς και προς τους κατοίκους της Σύρου για τη ζεστή φιλοξενία και την εγκάρδια υποδοχή όλων των συμμετεχόντων.