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Στο επίκεντρο αντισταθμιστικά μέτρα και αδειοδοτήσεις στη συνάντηση ΕΒΕ Πάφου – ΕΟΑ Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Με βασικά θέματα τα αντισταθμιστικά μέτρα, την πρόοδο στη διαδικασία έκδοσης αδειών και την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της επαρχίας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 9 Ιουνίου, συνάντηση μεταξύ του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Νικόλας Πάπαλος, υποδέχθηκαν στα γραφεία του Οργανισμού τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου, Γιώργο Μάη, και τον Διευθυντή του Επιμελητηρίου, Μαρίνο Στυλιανού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία της επαρχίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αντισταθμιστικά μέτρα, στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και στην πορεία υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για συνέχιση της στενής συνεργασίας και του διαρκούς διαλόγου, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της επαρχίας Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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