Ο Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου Ανδρέας Σιήκκης σε διεθνή διοργάνωση γκολφ στην Πάφο

Η παγκόσμια διοργάνωση γκολφ πραγματοποιήθηκε στην Πάφο με τη συμμετοχή 145 διαγωνιζομένων από διάφορες χώρες του κόσμου στο Elea Golf Club.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου κ. Ανδρέας Σιήκκης που εκπροσώπησε τον Δήμο Ιεροκηπίας απηύθυνε χαιρετισμό προς τους συμμετέχοντες, παρουσιάζοντας τη μακραίωνη και πλούσια ιστορία της Ιεροκηπιάς, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επαρχίας Πάφου.

Μέσα από την ομιλία του ανέδειξε τον πολιτισμό, την παράδοση και τη φιλοξενία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν τον τόπο μας.

Η συμμετοχή του Δήμου σε διεθνείς διοργανώσεις τέτοιου βεληνεκούς συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της Ιεροκηπιάς και της Πάφου στη διεθνή κοινότητα, ενισχύοντας παράλληλα τον τουρισμό και καλλιεργώντας σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας με επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο , όπως είπε.

Ο Δήμος Ιεροκηπιάς ανανεώνει το ραντεβού του με τη διοργάνωση για τον Νοέμβριο του 2026, όταν αυτή θα επιστρέψει ξανά στην Πάφο, συνεχίζοντας να προβάλλει την περιοχή ως έναν σημαντικό προορισμό αθλητικού και ποιοτικού τουρισμού.

Ο Δήμος Ιεροκηπιάς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους διοργανωτές για την πρόσκληση και την άψογη φιλοξενία που προσέφεραν στους συμμετέχοντες και τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης.