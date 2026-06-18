Πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» το Αεροπορικό Συνέδριο για την Αξιοπλοΐα και τη Συντήρηση Αεροσκαφών

Με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών της Εθνικής Φρουράς, αξιωματικών της Διοίκησης Αεροπορίας, ακαδημαϊκών, ειδικών εμπειρογνωμόνων και προσκεκλημένων από την Κύπρο και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε το πρωί στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» η τελετή έναρξης του Αεροπορικού Συνεδρίου με θέμα «Στρατηγική Ενσωμάτωση του Κανονιστικού Πλαισίου Αξιοπλοΐας στη Συντήρηση Αεροσκαφών και στις Επιχειρήσεις».

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τη Διοίκηση Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς και επικεντρώθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις και εξελίξεις που αφορούν την αξιοπλοΐα, τη συντήρηση πτητικών μέσων και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών στρατιωτικών προτύπων στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος στον χαιρετισμό του ανέδειξε τη σημασία της συντήρησης των πτητικών μέσων και των οπλικών συστημάτων ως θεμελιώδους παράγοντα για τη διατήρηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς τόνισε ότι η στρατιωτική ισχύς δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την απόκτηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων και μέσων, αλλά και από την ικανότητα διατήρησής τους σε υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας μέσω της συνεχούς και ποιοτικής συντήρησης.

Υπογράμμισε ότι πίσω από κάθε ασφαλή πτήση βρίσκεται η καθημερινή προσπάθεια μηχανικών και τεχνικών, οι οποίοι εργάζονται με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και τεχνογνωσία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απόφαση της ηγεσίας της Εθνικής Φρουράς να ανακηρύξει το 2026 ως «Έτος Συντήρησης», επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της κουλτούρας τεχνικής αριστείας και στην ανάδειξη της σημασίας της συντήρησης ως κρίσιμου πυλώνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου σημείωσε ακόμη ότι η Διοίκηση Αεροπορίας έχει καταγράψει ουσιαστική πρόοδο στον τομέα της αξιοπλοΐας, εναρμονίζοντας τις διαδικασίες της με τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και πρότυπα.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης της προσπάθειας αυτής μέσω επένδυσης στη γνώση, διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών και προσήλωσης στην ποιότητα και την ασφάλεια. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς εξέφρασε την εκτίμησή του προς το προσωπικό που υπηρετεί στους τομείς της συντήρησης, της τεχνικής υποστήριξης και της αξιοπλοΐας, επισημαίνοντας ότι η συμβολή του είναι καθοριστική για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής της Εθνικής Φρουράς.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το συνέδριο θα αποτελέσει σημαντικό βήμα ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, συμβάλλοντας περαιτέρω στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Διοίκησης Αεροπορίας. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορίας, Ταξίαρχος (Ιπτάμενος) Αλέξανδρος Γεωργίου, ο οποίος χαρακτήρισε το συνέδριο ως μια σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και προβληματισμού γύρω από έναν τομέα που βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας της Κυπριακής Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Ταξίαρχος Γεωργίου υπογράμμισε ότι η αεροπορική ισχύς δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα της απόκτησης σύγχρονων πτητικών μέσων και προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων, αλλά κυρίως της αφοσίωσης και του επαγγελματισμού του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται καθημερινά για τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αεροπορικών μέσων.

Αναφερόμενος στις τεχνολογικές εξελίξεις, σημείωσε ότι το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς, με τα αεροπορικά συστήματα να γίνονται ολοένα και πιο σύνθετα και τις απαιτήσεις να αυξάνονται. Όπως ανέφερε, οι νέες συνθήκες επιβάλλουν συνεχή εκπαίδευση, προσαρμοστικότητα και επένδυση στη γνώση, προκειμένου να διατηρείται υψηλό επίπεδο τεχνικής επάρκειας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της συντήρησης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια δυναμική λειτουργία που συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση κινδύνου, την πρόληψη, τη λήψη ορθών αποφάσεων και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων. Τόνισε ότι κάθε τεχνικός έλεγχος, κάθε επιθεώρηση και κάθε διαδικασία συντήρησης αποτελούν κρίσιμους κρίκους μιας αλυσίδας που έχει ως τελικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής. Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στην υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Απαιτήσεων Αξιοπλοΐας (European Military Airworthiness Requirements – EMAR) από την Κυπριακή Πολεμική Αεροπορία. Όπως επεσήμανε, η εφαρμογή των EMAR συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα θεσμικού εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του πλαισίου διαχείρισης της αξιοπλοΐας των πτητικών μέσων.

Σύμφωνα με τον Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορίας, η υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες σχεδιασμού, συντήρησης, πιστοποίησης και διαρκούς διαχείρισης της αξιοπλοΐας εναρμονίζονται με αναγνωρισμένα στρατιωτικά πρότυπα της Ευρώπης, ενισχύοντας την ασφάλεια πτήσεων, την επιχειρησιακή αξιοπιστία και τη διαφάνεια. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για στενότερη συνεργασία και διαλειτουργικότητα με τις αεροπορικές δυνάμεις των ευρωπαϊκών κρατών, διευκολύνοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Ο Ταξίαρχος Γεωργίου υπογράμμισε ότι η μετάβαση αυτή αντανακλά τη διαρκή δέσμευση της Κυπριακής Πολεμικής Αεροπορίας για καλλιέργεια μιας σύγχρονης κουλτούρας ασφάλειας, ποιότητας και επαγγελματικής αριστείας, με απώτερο στόχο την προστασία του προσωπικού και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη που υπηρετούν στους τομείς της τεχνικής υποστήριξης και της συντήρησης, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά τους, αν και συχνά παραμένει μακριά από τη δημοσιότητα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς τους προσκεκλημένους ομιλητές που συμμετείχαν στο συνέδριο, μεταξύ των οποίων τον Δρ. Κυριάκο Κουρούση, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Limerick της Ιρλανδίας, τον Σμήναρχο (ΜΑ) Δημήτριο Πέππα, Υποδιοικητή της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας της Ελλάδας, τον Ασμήναρχο (ΜΑ) Θωμά Γούλα από το Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους του ΓΕΕΘΑ και τον Ευάγγελο Δημοσθένου της Kratis Consulting, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σε θέματα αξιοπλοΐας, ασφάλειας πτήσεων και τεχνικής διαχείρισης αεροπορικών μέσων.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορίας ευχαρίστησε τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς για τη διαρκή στήριξή του στα ζητήματα που αφορούν την αεροπορία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι εργασίες του συνεδρίου θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ανταλλαγή πολύτιμων εμπειριών, στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και στην περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων της Κυπριακής Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως αναφέρθηκε από τους διοργανωτές το συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον τομέα της στρατιωτικής αξιοπλοΐας στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τη σημασία της στρατηγικής ενσωμάτωσης του κανονιστικού πλαισίου αξιοπλοΐας στη συντήρηση αεροσκαφών και στις επιχειρήσεις, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η τεχνική υποστήριξη στη διασφάλιση της ασφάλειας πτήσεων και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των αεροπορικών δυνάμεων.