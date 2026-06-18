Άμεση κινητοποίηση του Δήμου Πάφου στο Αναβαργός

Ο Δήμος Πάφου προχωρεί σε άμεσες παρεμβάσεις καθαρισμού και εξωραϊσμού στην περιοχή του Αναβαργού, μετά τη διαπίστωση σοβαρών προβλημάτων στον περιβάλλοντα χώρο του Νηπιαγωγείου της κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης από εκπροσώπους του Δήμου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγράφηκε εικόνα εγκατάλειψης, με πυκνή και ανεξέλεγκτη βλάστηση, ακαθάριστους χώρους και δέντρα που παρέμεναν ακλάδευτα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κατάσταση, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, δημιουργούσε σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και αισθητικής υποβάθμισης σε μια περιοχή που φιλοξενεί καθημερινά μικρά παιδιά. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσε η κατάσταση δύο εγκαταλελειμμένων κατοικιών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το νηπιαγωγείο. Όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία, τα ακίνητα παραμένουν παραμελημένα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις παράνομης εισόδου και παραμονής ατόμων που φέρονται να επιδίδονται σε αντικοινωνικές και επικίνδυνες δραστηριότητες.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής και ιδιαίτερα στους γονείς των παιδιών.

Ο Δήμος Πάφου ανακοίνωσε ότι προχωρεί άμεσα σε εργασίες καθαρισμού, κλαδέματος, συντήρησης και γενικότερης αναβάθμισης του χώρου, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές, εκπαιδευτικούς και κατοίκους.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης των πεζοδρομίων στην περιοχή του κυκλικού κόμβου του Νοσοκομείου Πάφου, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας των δημοτών.

Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και η αναβάθμιση των γειτονιών αποτελούν βασική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η ασφάλεια των παιδιών και η ποιότητα ζωής των κατοίκων παραμένουν στο επίκεντρο των παρεμβάσεών της.

Παράλληλα, εκφράζονται ευχαριστίες προς το προσωπικό του Δήμου Πάφου για τη συμβολή του στην υλοποίηση των εργασιών, καθώς οι εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για μια πιο καθαρή, ασφαλή και σύγχρονη πόλη.