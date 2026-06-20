Γαλάζιες σημαίες στην Πάφο: 7 βραβευμένες παραλίες για το 2026

Με ιδιαίτερη περηφάνια και χαρά πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή έπαρσης της Γαλάζιας Σημαίας στον παραθαλάσσιο χώρο του ξενοδοχείου Alexander the Great, σηματοδοτώντας ακόμη μία σημαντική διάκριση για την Πάφο, καθώς επτά παραλίες της πόλης μας βραβεύτηκαν με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο ποιότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Η εκδήλωση περιλάμβανε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη Μαρία Γκόκου, η οποία χάρισε στο κοινό όμορφες καλοκαιρινές μελωδίες, παρουσίαση θαλάσσιων δραστηριοτήτων από την Pafos Watersports & Boat Trips, καθώς και χορευτικό πρόγραμμα από το Πολιτιστικό Λαογραφικό Εργαστήρι Κονιών ΠΟ.ΛΑ.Ε.Κ. Ο Δ.Πάφου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ανδρέα Γρηγοριάδη, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Παραλιών, για την πολύτιμη συμβολή και τις πρωτοβουλίες του στην αναβάθμιση των παραλιών της Πάφου αλλά και στον κ. Ευκλείδη Αμβροσιάδη, Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλιών, για τον συντονισμό και τη διαχρονική του προσφορά, καθώς και στον κ. Ανδρέα Νικολάου, υπεύθυνο του Δήμου Πάφου για τις παραλίες και το παραλιακό μέτωπο, για την αφοσίωση, την επιτήρηση και την καθημερινή φροντίδα των παραλιών μας.

Οπως αναφέρεται ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο προσωπικό του Δήμου Πάφου, το οποίο εργάζεται ακούραστα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου για τη συντήρηση, καθαριότητα, ασφάλεια και εύρυθμη λειτουργία των παραλιών, καθώς και στους Δημοτικούς Συμβούλους που στηρίζουν έμπρακτα τις προσπάθειες αναβάθμισης των παράκτιων υποδομών της πόλης μας.

Η Γαλάζια Σημαία δεν αποτελεί μόνο μια τιμητική διάκριση, αλλά και μια δέσμευση για τη διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και παροχής υπηρεσιών προς τους λουόμενους.

Η επιτυχία αυτή ανήκει σε όλους όσοι εργάζονται με συνέπεια και αγάπη για να διατηρούν τις παραλίες της Πάφου ανάμεσα στις καλύτερες της Κύπρου και της Ευρώπης.

Ο Δ.Πάφου συνεχίζει να εργάζονται με όραμα και υπευθυνότητα για μια Πάφο καθαρή, φιλόξενη και πρωτοπόρο στον παράκτιο τουρισμό και την περιβαλλοντική διαχείριση.