Η Πάφος γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής με μια ξεχωριστή μουσική διαδρομή στο ιστορικό της κέντρο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 οι συναυλίες που διοργάνωσε ο Δήμος Πάφου για την γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής.

Από το απόγευμα έως αργά το βράδυ, το ιστορικό κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε μια ανοιχτή μουσική σκηνή, όπου διαφορετικά μουσικά είδη, πολιτισμοί και καλλιτεχνικές εκφράσεις συναντήθηκαν σε πέντε ξεχωριστές στάσεις, δημιουργώντας μια ζωντανή γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και γενιές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου η μουσική διαδρομή ξεκίνησε στον Δημόσιο Κήπο με τη Χορωδία Ομοίων Φωνών Vox Venus και το Σύνολο Αρπών του Μουσικού Σχολείου Πάφου. Μέσα από κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια και διαχρονικά έργα της παγκόσμιας μουσικής δημιουργίας, οι νεαρές μουσικοί πρόσφεραν στο κοινό ένα πρόγραμμα γεμάτο ευαισθησία κάτω από τη σκιά των δέντρων του Δημόσιου Κήπου.

Η συνέχεια δόθηκε στο συντριβάνι του Κοιμώμενου Έρωτα, στην Πλατεία Κωστή Παλαμά, όπου η Ερμίνα Καλογήρου και ο Ηλίας Κουτλής παρουσίασαν το μουσικό απόγευμα «Από το Παρίσι με Αγάπη», σε συνδιοργάνωση με το Alliance Française de Paphos. Μέσα από αγαπημένες γαλλικές μελωδίες, το κοινό ταξίδεψε στη γοητεία του γαλλικού τραγουδιού, τιμώντας παράλληλα τη χώρα στην οποία γεννήθηκε το 1982 η «Fête de la Musique», ο θεσμός που εξελίχθηκε στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. Στο Άλσος Ήβης Μαλιώτου, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν τη μουσικοαφηγηματική παράσταση «Η Απολογία του Τζίτζικα» με τον Αλέξη Γούδα και το Quintus Ensemble. Μέσα σε ένα φυσικό και φιλόξενο περιβάλλον, η μουσική, η αφήγηση και η φαντασία συνδυάστηκαν δημιουργικά, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία για ολόκληρη την οικογένεια.

Με φόντο το καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα της Πάφου, η μουσική διαδρομή συνεχίστηκε στην Πλατεία Διοικητηρίου με το Chara Miller Jazz Quintet. Οι ατμοσφαιρικοί ήχοι της τζαζ, οι swing επιρροές και οι ιδιαίτερες διασκευές ελληνικών και ξένων τραγουδιών δημιούργησαν ένα μοναδικό σκηνικό, το οποίο αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης με τους Rumba Attack, οι οποίοι χάρισαν ένα δυναμικό και γεμάτο ενέργεια και ρυθμό φινάλε, με τον χαρακτηριστικό τους ήχο που συνδυάζει τη flamenco-rumba με μεσογειακές και ανατολίτικες επιρροές.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, ανέφερε στον χαιρετισμό του ότι η συναυλία είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε την πρώτη εκδήλωση στο Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης, έναν χώρο που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο σημείο συνάντησης, πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης για τους δημότες και τους επισκέπτες της Πάφου.