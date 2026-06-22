Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής από την Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ Πάφου

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 η ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση της ΠΑΣΥΔΥ Πάφου και της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ Πάφου, στο Οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ Πάφου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής και είχε ως τίτλο «Στους Ρυθμούς της Κυπριακής μας Παράδοσης» και τελούσε υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ, κ. Στράτη Ματθαίου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια μοναδική μουσική και ποιητική αναδρομή. Η Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ Πάφου, υπό τη διεύθυνση της Μαέστρου Δρ. Στάλως Γεωργίου, ερμήνευσε κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια, καθηλώνοντας τους παρευρισκομένους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν απαγγελίες ποιημάτων των καταξιωμένων Κυπρίων Λαϊκών Ποιητών Ανδρόνικου Κατσιαντώνη, Σταύρου Μαυρέση και Χρίστου Καραγιάννη, αναδεικνύοντας τον ανεκτίμητο πλούτο της μουσικής και ποιητικής παράδοσης του τόπου μας. Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η μικρή και ταλαντούχα Λουκία Χαραλάμπους, η οποία μάγεψε το κοινό με την παρουσία της.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασε η κα Παναγιώτα Μιχαήλ, με ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία. Στην επιτυχία της βραδιάς συνέβαλαν καθοριστικά οι Μουσικοί όπως ο Χρίστος Καραγιάννης (Λαούτο) και ο Σάββας Μιχαήλ (Βιολί) Ιδιαίτερες και θερμές εξέφρασαν οι διοργανωτές πως προς τους χορωδούς, οι οποίοι με το ταλέντο, το μεράκι και την αφοσίωση τους χάρισαν στο κοινό μια αξέχαστη μουσική εμπειρία, μαζί με τη Μαέστρο τους.

Η ΠΑΣΥΔΥ Πάφου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, γιορτάζοντας μαζί τους την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής μέσα από τις αυθεντικές μελωδίες, τους στίχους και τους ρυθμούς της Κύπρου.