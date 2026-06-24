Η ΕΤΑΠ Πάφου αναβαθμίζει την τουριστική πληροφόρηση

Ιδιαίτερα ευτυχής παρουσιάζεται η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου με τα αποτελέσματα από την πρωτοβουλία της για την συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση πληροφόρησης και αντικατάσταση των στατικών, ανεπαρκή πινακίδων πληροφόρησης με “έξυπνες”, φιλικές προς το περιβάλλον, διακριτικές και διαδραστικές πινακίδες.

Όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 που συλλέγονται πλέον από τα QR Codes, έχουν πραγματοποιηθεί πέραν των 43,000 σκαναρισμάτων από 150 έξυπνες πινακίδες σε ολόκληρη την επαρχία. Εξαιρετικά αποτελέσματα καταγράφουν και τα στοιχεία για το 2025 (Ιαν-Δεκ 2025) με πέραν των 140,000 σαρώσεων.

Δημοφιλέστερες πινακίδες για το 2025 αναδείχθηκαν οι πινακίδες στην Παναγία Χρυσοπολίτισσα, στο Μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου, στον Κρεμμιότη καταρράκτη, στην Κατακόμβη της Αγίας Σολωμονής καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο Μαά-Παλαιόκαστρο Οι πέντε κυριότερες εθνικότητες εκτός από τους μόνιμους κατοίκους Κύπρου που έχουν σαρώσει τις πινακίδες είναι οι Βρετανοί, Πολωνοί, Γερμανοί, Ισραηλινοί και Ελλαδίτες!

Η προσπάθεια συνεχίζεται και για το 2026 όπου τώρα υπάρχει σε εξέλιξη η 7η φάση δημιουργίας 8 επιπρόσθετων πινακίδων που θα καλύψει διάφορα σημεία ενδιαφέροντος και μνημεία της φύσης στις περιοχές: Νικόκλεια, Πελαθούσα, Δήμο Πόλη Χρυσοχού, Λετύμπου, Δήμο Ακάμα.

Ο χρήστης/επισκέπτης για να απολαύσει την εμπειρία των έξυπνων πινακίδων θα πρέπει να σαρώσει αρχικά το QR code και μετά να επιλέξει από την έξυπνη συσκευή του, την γλώσσα της αρεσκείας του, και μέσα από την πλατφόρμα, του προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα επιλογών πληροφόρησης από ακουστική ξενάγηση, κείμενα, φωτογραφικό υλικό , video, 360 περιήγηση κά.

Η ΕΤΑΠ Πάφου σημειώνει ότι οι προσπάθειες στον τομέα της Ψηφιοποίησης, της Προσβασιμότητας, της Βιώσιμης ανάπτυξης, της Αναβάθμισης των εμπειριών όσο και προώθησης της Πολιτιστικής κληρονομιάς-Δημιουργικού τουρισμού και γενικότερα του προορισμού αποτελούν τους σημαντικότερους πυλώνες της στρατηγικής της για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού σε ολόχρονη βάση.