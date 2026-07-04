Β. Πάλμας: Η θυσία των πέντε αξιωματικών αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη για την Εθνική Φρουρά και την Κυπριακή Δημοκρατία

Το μήνυμα ότι η θυσία των πέντε αξιωματικών που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του στρατιωτικού ελικοπτέρου στα Κούκλια το 2002 αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη για την Εθνική Φρουρά και την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, κατά την ομιλία του στο ετήσιο θρησκευτικό μνημόσυνο που τελέστηκε το Σάββατο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στα Κούκλια.

Ο κ. Πάλμας υπογράμμισε ότι, 24 χρόνια μετά την τραγωδία της 10ης Ιουλίου 2002, η μνήμη του τότε Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη και των τεσσάρων ακόμη αξιωματικών παραμένει ζωντανή, υπενθυμίζοντας το μέγεθος της προσφοράς και της θυσίας τους προς την πατρίδα.

Όπως ανέφερε, οι πέντε αξιωματικοί «σφράγισαν το συμβόλαιο τιμής που είχαν συνάψει με την πατρίδα», καταθέτοντας την ίδια τους τη ζωή κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, ενώ σημείωσε ότι η μνήμη τους δεν επιτρέπει υπερβολές, αλλά απαιτεί σεβασμό, ακρίβεια και επίγνωση της πραγματικής προσφοράς τους. Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε ξεχωριστά στην προσωπικότητα και την υπηρεσιακή πορεία του Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, χαρακτηρίζοντάς τον υπόδειγμα στρατιωτικής ηγεσίας, με ήθος, αποφασιστικότητα και βαθιά συναίσθηση της αποστολής του.

Παράλληλα, εξήρε την επαγγελματική επάρκεια και την προσφορά του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορίας Αντιπτέραρχου Στυλιανού Δεμένεγα, καθώς και τα χαρακτηριστικά που διέκριναν τον κυβερνήτη του ελικοπτέρου Επισμηναγό Πάρη Αθανασιάδη, τον υπασπιστή του Αρχηγού Πλωτάρχη Νικόλα Γεωργίου και τον συγκυβερνήτη Σμηναγό Μιχάλη Σιακαλλή. Αναφερόμενος στο δυστύχημα, ο κ. Πάλμας υπενθύμισε ότι το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από τη Λακατάμια με προορισμό την Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, προκειμένου η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς να παρακολουθήσει νυκτερινή άσκηση.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ελικόπτερο παρουσίασε βλάβη, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην άτρακτο και συνετρίβη στην περιοχή των Κουκλιών, παρασύροντας στον θάνατο και τους πέντε επιβαίνοντες. Ο Υπουργός τόνισε ότι ο αδόκητος χαμός τους στέρησε από την Εθνική Φρουρά πέντε ικανά στελέχη και άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στις οικογένειες, στους συναδέλφους και στους φίλους τους, επισημαίνοντας ότι στη συλλογική συνείδηση έχουν πλέον καταλάβει θέση δίπλα στους εθνικούς ήρωες.

Απευθυνόμενος στους πεσόντες αξιωματικούς, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι η πορεία τους αποτελεί διαχρονική πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές στελεχών της Εθνικής Φρουράς, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική ιδιότητα συνιστά διαρκή δέσμευση απέναντι στην πατρίδα και την ιστορία, η οποία απαιτεί ήθος, αυταπάρνηση και ετοιμότητα για την ύψιστη θυσία. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι οι πέντε αετοί που δεσπόζουν στο μνημείο των πεσόντων συμβολίζουν τη διαρκή παρουσία τους στους ουρανούς της πατρίδας και υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στηρίζονται στην προσφορά, την ετοιμότητα και τη θυσία.

Παράλληλα, κάλεσε όλους να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους να υπηρετούν την πατρίδα αντάξιοι της παρακαταθήκης που άφησαν οι πέντε αξιωματικοί, καταλήγοντας με τη φράση: «Αιωνία σας η μνήμη. Αθάνατοι».

Σημειώνεται πως το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και η Εκκλησιαστική Επιτροπή Κουκλιών τέλεσαν σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 στις 8:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στα Κούκλια το 24ο ετήσιο μνημόσυνο των Αρχηγού της ΕΦ Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, Διοικητή της Αεροπορίας Αντιπτέραρχου Στυλιανού Δεμένεγα, Επισμηναγού Πάρη Αθανασιάδη, Πλωτάρχη Νικόλαου Γεωργίου και Σμηναγού Μιχάλη Σιακαλλή οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά την πτώση του ελικοπτέρου της Εθνικής Φρουράς την 10η Ιουλίου 2002. Του μνημοσύνου χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γρηγόριος.