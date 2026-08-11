Η Κυπριακή Ακαδημία ιδρύει το Γραφείο Έρευνας Πολιτιστικής Διπλωματίας

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών ανακοινώνει την ίδρυση του Γραφείου Έρευνας Πολιτιστικής Διπλωματίας, ενός νέου θεσμού στρατηγικής σημασίας, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει το επιστημονικό και ερευνητικό κέντρο της Ακαδημίας για θέματα πολιτιστικής διπλωματίας, διεθνών πολιτιστικών σχέσεων και πολιτιστικής πολιτικής.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου αναλαμβάνει ο Ακαδημαϊκός Μάριος Ιωάννου Ηλία, ο οποίος θα προεδρεύει και της Διευθύνουσας Επιτροπής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η ίδρυση του Γραφείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυπριακής Ακαδημίας για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της διεθνούς συνεργασίας και της προβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του πολιτισμού, της επιστήμης και των γραμμάτων. Βασική αποστολή του Γραφείου είναι η προαγωγή της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της επιστημονικής μελέτης στον τομέα της πολιτιστικής διπλωματίας, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη διεθνή πολιτιστική παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο θα αναπτύσσει συνεργασίες με ακαδημίες επιστημών, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικούς οργανισμούς και διεθνείς οργανισμούς, ενώ θα συνεργάζεται στενά με την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και αντίστοιχους θεσμούς άλλων κρατών, με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων του Γραφείου περιλαμβάνονται η εκπόνηση επιστημονικών μελετών και ερευνών, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και δικτύων, η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, συμποσίων, επιστημονικών διαλέξεων και ημερίδων, η πραγματοποίηση εκθέσεων, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων, η έκδοση επιστημονικών βιβλίων και μελετών, και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Μέσα από το έργο του, το Γραφείο φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς, της σύγχρονης πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και της επιστημονικής παραγωγής της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας.

Η ίδρυση του Γραφείου Έρευνας Πολιτιστικής Διπλωματίας αποτελεί μια σημαντική θεσμική πρωτοβουλία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως κορυφαίου επιστημονικού και πνευματικού ιδρύματος της χώρας και ως ενεργού συνομιλητή της διεθνούς ακαδημαϊκής και πολιτιστικής κοινότητας. Στην Διευθύνουσα Επιτροπή Πρόεδρος είναι ο Ακαδημαϊκός Μάριος Ιωάννου Ηλία, Αντιπρόεδρος ο Ακαδημαϊκός Έλενα Μουζάλα,Γραμματέαςο Ακαδημαϊκός Κυριάκος Δημητρίου και Διοικητική Γραμματέας η Χριστίνα Ιωάννου.

Εξάλλου σε δήλωση του στο "Π¨ ο Μάριος Ιωάννου Ηλία πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής ανέφερε πως η πολιτιστική διπλωματία είναι πεδίο γνώσης, δημιουργίας και διεθνούς δράσης.

Με την ίδρυση του Γραφείου συνέχισε, " επιδιώκουμε να συνδέσουμε την έρευνα με τη διπλωματία, την καλλιτεχνική δημιουργία και τα διεθνή δίκτυα, διαμορφώνοντας νέες δυνατότητες συνεργασίας και ουσιαστικής παρουσίας της Κύπρου στον κόσμο."