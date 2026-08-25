Όταν η εικόνα σπάει: Το «Ecce Homo, Ecce Dolor» του Γιώργου Παπαδόπουλου στη Venice Glass Week 2026

Ένα έργο που μετατρέπει τη θραύση του γυαλιού σε μια πράξη αποκάλυψης παρουσιάζει ο Κύπριος εικαστικός Γιώργος Παπαδόπουλος στη Venice Glass Week 2026. Το νέο του έργο, «Ecce Homo, Ecce Dolor», εντάσσεται στη συνεχιζόμενη σειρά New Icons και θα παρουσιαστεί στο Palazzo Morosini της Βενετίας, από τις 12 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, το έργο του Γιώργου Παπαδόπουλου, το σπάσιμο δεν αποτελεί πράξη καταστροφής.

Αντίθετα, γίνεται ένα μέσο αποκάλυψης. Ο καλλιτέχνης επαναπροσεγγίζει την εικόνα του Χριστού μέσα από τον κατακερματισμό, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική τεχνική του που συνδυάζει θραύση, ζωγραφική και πλαστικοποίηση γυαλιού. Η ραγισμένη επιφάνεια αποκτά έτσι διττό χαρακτήρα είναι ταυτόχρονα υλικό και μεταφορά.

Οι ρωγμές λειτουργούν ως μια οπτική γλώσσα που μιλά για τον πόνο, την ευαλωτότητα και τη μεταμόρφωση, μεταφέροντας τη θρησκευτική εικόνα από το επίπεδο της απλής αναπαράστασης σε μια πιο προσωπική και υπαρξιακή εμπειρία. Το «Ecce Homo, Ecce Dolor» έχει σχεδιαστεί ως ένα πορτρέτο δύο όψεων. Στη μία πλευρά εμφανίζεται ο Χριστός ως Ecce Homo - ο άνθρωπος που παρουσιάζεται ενώπιον του πλήθους λίγο πριν από τη σταύρωση. Στην άλλη πλευρά, η δημόσια εικόνα υποχωρεί και αποκαλύπτεται μια πιο εσωτερική διάσταση, ο άνθρωπος που έρχεται αντιμέτωπος με τον δικό του πόνο. Με αυτόν τον τρόπο, η εικόνα παύει να είναι ένα αντικείμενο που ο θεατής απλώς κοιτά.

Για να τη συναντήσει, χρειάζεται να κινηθεί γύρω από αυτήν, να τη δει από διαφορετικές πλευρές και να επανεξετάσει αυτό που αρχικά θεωρούσε δεδομένο. Σημειώνεται πως ο Γιώργος Παπαδόπουλος, γεννημένος στην Κύπρο το 1969, ζει και εργάζεται σήμερα στην Κύπρο, έχοντας προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε στο Royal College of Art του Λονδίνου, όπου ανέπτυξε τη χαρακτηριστική τεχνική του με αφετηρία ένα τυχαίο σπάσιμο φύλλου γυαλιού. Το γυαλί αποτελεί για τον ίδιο τόσο υλικό όσο και μεταφορά. Μέσα από αυτό εξερευνά τη fragility, τη μνήμη και τη συνάντηση προσωπικών και συλλογικών ιστοριών.

Η εμπειρία του εκτοπισμού, η πολιτιστική κληρονομιά και η πνευματικότητα αποτελούν βασικούς άξονες της δουλειάς του, η οποία συχνά κινείται ανάμεσα στη ρήξη και τη συνέχεια. Έργα του έχουν παρουσιαστεί διεθνώς, μεταξύ άλλων στην Κωνσταντινούπολη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Στη Βενετία, παράλληλα με τη συμμετοχή του στη Venice Glass Week, παρουσιάζει τα έργα «Aperture on the Invisible» και «Crown of Light» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Personal Structures 2026. Το έργο του έχει αναγνωριστεί για την ποιητική αξιοποίηση της ύλης, το στοχαστικό του βάθος και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί το φως και τη διαφάνεια ως φορείς νοήματος.

Το 2004 εξέδωσε το Lamination, ενώ έχει πραγματοποιήσει masterclass στο Pilchuck School of Glass. Το 2021 απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διετή διαγωνισμό European Glass Context. Η Venice Glass Week, προστίθεται ακόμη, είναι ένα διεθνές φεστιβάλ που ιδρύθηκε το 2017 με στόχο να γιορτάσει, να στηρίξει και να προωθήσει την τέχνη της υαλουργίας, μια παράδοση με την οποία η Βενετία και η λιμνοθάλασσά της είναι συνδεδεμένες εδώ και περισσότερα από 1.000 χρόνια.

Η 10η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και δημιουργών από τον διεθνή χώρο του γυαλιού. Το έργο του Γιώργου Παπαδόπουλου θα παρουσιαστεί στο Venice Glass Week HUB by Generali, στο Palazzo Morosini, στο Campo Santo Stefano, στη Βενετία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ημερομηνίες και ώρες λειτουργίας: 12–20 Σεπτεμβρίου 2026, 10:00–18:00. Διεύθυνση: Palazzo Morosini, Campo Santo Stefano San Marco 2803, 30124 Venice, Italy Πληροφορίες για τη διοργάνωση: The Venice Glass Week.