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Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει, ότι σήμερα Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:05, εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην τοποθεσία Λαόνα, της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 13:00, αφού έκαψε έκταση 4 δεκαρίων χαμηλής άγριας βλάστησης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 7 άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα και 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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