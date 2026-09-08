Οι νέες τεχνολογίες και οι καινοτόμες προσεγγίσεις στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου FDI στην Πράγα

Οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι καινοτόμες προσεγγίσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της σύγχρονης οδοντιατρικής βρέθηκαν στο επίκεντρο του World Dental Congress FDI 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα από τις 4 έως τις 7 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, οδοντιάτρων και εκπροσώπων οδοντιατρικών οργανισμών από όλο τον κόσμο.

Στο σημαντικό αυτό διεθνές επιστημονικό γεγονός την Πάφο και την Κύπρο εκπροσώπησε η Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου, Δρ. Ελένη Αττίκη, συμμετέχοντας στις εργασίες και στις διεθνείς συναντήσεις του συνεδρίου.

Το συνέδριο αποτέλεσε σημαντική πλατφόρμα για την παρουσίαση των νεότερων δεδομένων στον χώρο της οδοντιατρικής, την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών, αλλά και την ενημέρωση των επαγγελματιών για τις εξελίξεις που αναμένεται να επηρεάσουν την άσκηση της οδοντιατρικής τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καινοτομία και στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης οδοντιατρικής φροντίδας και την περαιτέρω αναβάθμιση της στοματικής υγείας.

Η Δρ. Ελένη Αττίκη συμμετείχε επίσης στο πρόγραμμα Women Dentists Worldwide (WDW) της FDI, όπου αναπτύχθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη γυναίκα οδοντίατρο, τον ρόλο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε διεθνές επίπεδο.

Η συμμετοχή της Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου στο Παγκόσμιο Οδοντιατρικό Συνέδριο αποτέλεσε παράλληλα ευκαιρία για διεθνείς επαφές, ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη νέων συνεργασιών με την παγκόσμια οδοντιατρική κοινότητα.

Η παρουσία της Δρ. Αττίκη στην Πράγα επιβεβαιώνει τη βούληση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου να παραμένει συνδεδεμένος με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και να συμβάλλει ενεργά στην αναβάθμιση της οδοντιατρικής επιστήμης και της στοματικής υγείας στην Κύπρο.