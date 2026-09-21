Βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση υπέστη ο 16χρονος Γιώργος από την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς

Βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων, υπέστη ο 16χρονος Γιώργος Χατζηιωάννου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στην Αργάκα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 16χρονου, στο νεκροτομείο Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Δρ Ο. Ορθοδόξου. Ως αιτία θανάτου διαπιστώθηκε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων.

Ο 16χρονος έχασε τη ζωή του γύρω στις 3.30 το απόγευμα της Κυριακής, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, έξω από το Δημοτικό Σχολείο Αργάκας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των εξετάσεων της Τροχαίας Πάφου, ο άτυχος Γιώργος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας που οδηγούσε. Ακολούθως προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και εκτινάχθηκε από τη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα να κτυπήσει σε πάσσαλο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Ο 16χρονος, μαθητής της Β΄ τάξης του Λυκείου Πόλεως Χρυσοχούς, οδηγούσε την αγωνιστική μοτοσυκλέτα με δυτική κατεύθυνση. Η μοτοσυκλέτα ήταν μη εγγεγραμμένη. Μετά την πρόσκρουση στον πάσσαλο, ο νεαρός κατέληξε στον δρόμο, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη σκηνή εντοπίστηκε προστατευτική στολή, καθώς και κράνος. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί κατά πόσο ο 16χρονος φορούσε το κράνος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ή αν το κρατούσε στο χέρι. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, με τα μέλη της Τροχαίας Πάφου να εξετάζουν όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός απώλεσε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος φέρεται να επέστρεφε από πίστα αγωνιστικών μοτοσυκλετών που βρίσκεται βόρεια της κοινότητας Αργάκας. Ο θάνατος του Γιώργου Χατζηιωάννου έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους, τους συμμαθητές του και την τοπική κοινωνία.

Όπως ανέφερε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλης Νικολάου το δυστύχημα είναι το τρίτο θανατηφόρο που σημειώνεται φέτος στην επαρχία Πάφου και το πρώτο στο οποίο εμπλέκεται μοτοσυκλέτα.