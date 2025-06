Εγκαινιάστηκε το Ερευνητικό Πολωνικό Κέντρο Μεσογειακής Αρχαιολογίας στην Πάφο

Πραγματοποιήθηκαν χθές στην Πάφο τα εγκαίνια του Ερευνητικού Κέντρου του Πολωνικού Κέντρου Μεσογειακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας (PCMA UW).

Κατά την τελετή απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, ο Πρέσβης της Πολωνίας στην Κύπρο κ. Marek Szczepanowski, ο Καθηγητής Artur Obłuski, Διευθυντής του PCMA, η Υφυπουργός Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Βασιλική Κασσιανίδου, καθώς και ο Υφυπουργός Επιστημών και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Πολωνίας κ. Andrzej Szeptycki.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου, η εκδήλωση ξεκίνησε με την έναρξη φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο «Από τη Μαλούτενα στην Αγορά: 60 χρόνια πολωνικής αρχαιολογικής δραστηριότητας στη Νέα Πάφο», στη Γκαλερί Εν Πλω, και συνεχίστηκε με την επίσημη τελετή εγκαινίων του νέου Ερευνητικού Κέντρου στην οδό Γεωργίου Χριστοφόρου.

Κατά τους χαιρετισμούς τους, τόσο η Υφυπουργός Πολιτισμού όσο και ο Πολωνός Υφυπουργός τόνισαν τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και της επιστήμης, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της Πάφου ως σταθερού σημείου αναφοράς για την αρχαιολογική έρευνα στη Μεσόγειο.

Ο Δήμαρχος Πάφου, στον δικό του χαιρετισμό, συνεχάρη το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και το Πολωνικό Κέντρο Μεσογειακής Αρχαιολογίας για την πολυετή και ουσιαστική τους συνεισφορά στην ανάδειξη της αρχαιολογικής ταυτότητας της πόλης. Ευχαρίστησε θερμά τον Πρέσβη της Πολωνίας και τους παρευρισκόμενους καθηγητές για τη συνεργασία, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Καθηγήτρια Ewdoksia Papuci-Władyka για τη συνεχή παρουσία και προσφορά της.

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε, επίσης, την πρόθεση του Δήμου Πάφου να προχωρήσει στην υλοποίηση πρωτοβουλίας για τη σύναψη συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, το American University of Beirut – Mediterraneo, το New York University, καθώς και το Ίδρυμα Getty, με την ελπίδα ότι θα συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια, με στόχο τη δημιουργία και προώθηση προγραμμάτων και υποδομών αρχαιολογικής εκπαίδευσης και έρευνας στην Πάφο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Κύπρο κ. Marek Szczepanowski απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα που συνέβαλαν ουσιαστικά στη στήριξη και προώθηση του έργου του Πολωνικού Κέντρου στην Πάφο.

Ο Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος τιμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό Αξίας της Δημοκρατίας της Πολωνίας (Gold Cross of Merit of the Republic of Poland). Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγουμένως τιμηθεί με τη Διακεκριμένη Τιμητική Διάκριση Bene Merito.

Ο Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου Πάφου κ. Θεμιστοκλής Φιλιππίδης τιμήθηκε με τον Αργυρό Σταυρό Αξίας της Δημοκρατίας της Πολωνίας (Silver Cross of Merit of the Republic of Poland), για τη σημαντική του συμβολή στην υποστήριξη του αρχαιολογικού έργου και της διαχρονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Δήμος Πάφου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και προάγει τη διεθνή επιστημονική συνεργασία, καταλήγει στην ανακοίνωση του.