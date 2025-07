Υποτροφίες από τον Δήμο Πάφου στο Κολλέγιο CDA Πάφου

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση δύο υποτροφιών ύψους 50% των διδάκτρων, σε φοιτητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Κολλέγιο CDA στην Πάφο στους ακόλουθους κλάδους όπως Business Administration (Πάφος), M.B.A. Master in Business Administration (Λεμεσός), Travel and Tourism Management (Πάφος), Μεταπτυχιακό στην Διαχείριση του στρες και ευεξία στην προαγωγή υγείας (Λεμεσός), Αισθητική (Πάφος) .

Επίσης Make up and nail artist (Πάφος), Κομμωτική (Πάφος), Βοηθός φροντιστή υγείας (Λευκωσία),- Διοίκηση γραφείου (Πάφος), Γραμματειακές σπουδές (Πάφος) και Information and communication technology (Λεμεσός).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου οι υποτροφίες προσφέρονται από το εκπαιδευτικό Ίδρυμα και δεν ισχύουν για υφιστάμενους φοιτητές του Κολλεγίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση των υποτροφιών, οι οποίες θα ισχύσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, έχουν άτομα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις, όπως είναι δημότες της πόλης της Πάφου και διαμένουν μόνιμα στη δημαρχούμενη περιοχή της.

Κατέχουν την Κυπριακή Υπηκοότητα ή/και είναι πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια πέντε χρόνων πριν από την έναρξη των σπουδών τους, διέμεναν στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 50 μηνών.

Είναι υποψήφιοι φοιτητές που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προϋπόθεση ότι: (α) Ο ένας εκ των δύο γονέων τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους- μέλους της Ε.Ε. που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Πάφο: (β) Κατοικούν μόνιμα στην Πάφο και έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Όπως αναφέρεται οι υποτροφίες θα δοθούν στη βάση ειδικών κριτηρίων, τα οποία έχουν καθοριστεί από το εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο email cdapafos@cdacollege.ac.cy μέχρι την 31 Αυγούστου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλ. 26600069 ή στη σελίδα www.cdacollege.ac.cy.(