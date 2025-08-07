Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Πέντε αιτήματα από το ΕΤΕΚ προς τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στα γραφεία του Επαρχιακού Οργανισμού Ανάπτυξης Πάφου (ΕΟΑ) αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντή, έθεσε ενώπιον του Προέδρου του ΕΟΑ Πάφου, κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, πέντε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του νέου συστήματος αδειοδότησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΤΕΚ, παρά τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας των ΕΟΑ, το ΕΤΕΚ τόνισε ότι παραμένουν σοβαρές δυσκολίες και καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης, που επηρεάζουν αρνητικά την οικοδομική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην υποστελέχωση, στην προσαρμογή στο νέο εργασιακό περιβάλλον, στη δυσλειτουργία του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ και στον μεγάλο αριθμό εκκρεμουσών αιτήσεων.

Τα κύρια αιτήματα του ΕΤΕΚ, προστίθεται στην ανακοίνωση, καλύτερη επικοινωνία με τις αδειοδοτούσες αρχές.Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, προτείνεται, η καθιέρωση κοινών ωρών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (11:00–13:00) και κοινής ημέρας (Τετάρτη) για ραντεβού μεταξύ μελετητών και λειτουργών αδειοδότησης. Επίσης η Ορθολογική διαχείριση αιτήσεων.

Το ΕΤΕΚ εισηγείται την καθιέρωση ενιαίου εντύπου ελέγχου (checklist) για όλες τις αδειοδοτούσες αρχές, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες απορρίψεις αιτήσεων για δευτερεύοντες λόγους και να μειώνονται οι καθυστερήσεις. Το ΕΤΕΚ αναφέρεται και στο ηλεκτρονικό αρχείο και πρόσβαση σε άδειες.Ζητήθηκε ενημέρωση για την πρόταση δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου για υφιστάμενες άδειες και ψηφιοποίησης των φακέλων, ώστε να διευκολύνεται η παραχώρηση αντιγράφων και η αναζήτηση στοιχείων. Επιπρόσθετα θέτει θέμα επιτάχυνσης διαβουλεύσεων με κρατικές υπηρεσίες.

Το Επιμελητήριο πρότεινε τη συστηματική και χρονικά δεσμευμένη διαβούλευση των ΕΟΑ με τα αρμόδια τμήματα του κράτους (π.χ. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων), ιδιαίτερα για ζητήματα που καθυστερούν την αδειοδότηση. Ακόμη τον αποτελεσματικό επιτόπιο έλεγχο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τονίστηκε η ανάγκη για επιτόπιους ελέγχους στα υπό ανέγερση έργα από ή εκ μέρους της αρμόδιας Αρχής, στο πλαίσιο των ειδικών διαταγμάτων ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ υπογράμμισε ότι η επιτυχία της μεταρρύθμισης απαιτεί στοχευμένες ενέργειες, συνεργασία και κοινή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

