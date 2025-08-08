Ολοκληρώθηκαν οι «εορτασμοί» των Τουρκοκυπρίων στα Κόκκινα. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν περίπου 1000 Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας τελικά με 52 μικρά λεωφορεία καθώς στα οποία περιλαμβάνονται και δύο οχήματα μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα κατεχόμενα, σύμφωνα με τον Ανδρέα Καρρό πρόεδρο της Επιτροπής για την διάνοιξη των οδοφραγμάτων Τηλλυρίας.

Δια θαλάσσης, με πλοία, στον κόλπο των Κοκκίνων μέσω Κερύνειας έφτασαν οι υπόλοιποι Τουρκοκύπριοι, ενώ στη θαλάσσια περιοχή κατέπλευσαν ένα επιβατικό πλοίο και μικρότερα σκάφη. Στην περιοχή προσγειώθηκαν και δύο στρατιωτικά ελικόπτερα με τα οποία αφίχθησαν αξιωματούχοι του ψευδοκράτους ανάμεσα τους, όπως εικάζεται, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί.

Η επιστροφή των Τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:00.