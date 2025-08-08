Δ.Ακάμας:Υπογραφή συμφωνίας για προμήθεια ομπρελών

Στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Δήμου Ακάμα και εταιρείας Μarnico Furnishings Ltd, για προμήθεια (150) ομπρελών και (250) κρεβατάκια παραλίας προχώρησε ο Δ.Ακάμα.

Συγκεκριμένα μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτης (ΑΝ.ΕΤ.Π.Α. ΛΤΔ), εγκρίθηκε αίτηση του Δήμου για το Σχέδιο Επιχορηγήσεων του Υφυπουργείο Τουρισμού για Ενθάρρυνση Έργων για την Ποιοτική και Αισθητική Αναβάθμιση των Παραλιών (2023-2025).

Σημειώνεται επίσης πως το ποσό των €51,300 του συμβολαίου θα επιχορηγηθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού.