Με προσωπικό ασφαλείας οι Υπηρεσίες του Δ. Πάφου από τις 11 μέχρι 20 Αυγούστου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι κατά το διάστημα Δευτέρα 11 – Τετάρτη 20 Αυγούστου ο Δήμος Πάφου θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας ( Τμήμα Διοίκησης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οικονομικών και Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας ) θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας αλλά θα είναι κλειστά για το κοινό. 

Επίσης τα συνεργεία του Δήμου που είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή σκυβάλων , του οδοκαθαρισμού, τη συντήρηση του πρασίνου και τη λειτουργία οργανωμένων παραλιών , θα εργάζονται με μειωμένο προσωπικό.

Για αναφορά βλαβών / ζημιών οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 99977100 μέχρι τις 3:00μ.μ. και 99940531 μετά τις 3:00 μ.μ. Εξάλλου το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημοτών ( χώρου στάθμευσης Σταδίου « Στέλιος Κυριακίδης» θα παραμείνει ανοικτό εκτός από την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου και την Δευτέρα 18 Αυγούστου.

Ο Δήμος καλεί τους ενδιαφερόμενους για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνούμ με τον αριθμό 99977100. Επιπρόσθετα η Τροχονομική Υπηρεσία θα συνεχίσει να εργάζεται , ασκώντας έλεγχο της στάθμευσης οχημάτων και τα άλλα καθήκοντα της.

Τέλος το Δημοτικό Κολυμβητήριο « Ευαγόρας Παλληκαρίδης » δεν θα λειτουργήσει κατά το διάστημα 11 – 20 Αυγούστου.

