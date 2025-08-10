Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Με πλήρες δίκτυο κινητής τηλεφωνίας η κοινότητα Φασούλα μετά από δέκα χρόνια

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Πλήρες δίκτυο κινητής τηλεφωνίας έχει τοποθετηθεί στην κοινότητα της Φασούλας σύμφωνα με την πρόεδρο του Κ.Σ. Φασούλας Μαρία Χρίστου.

Σε ανακοίνωση της η κ. Χρίστου ανέφερε πως στην κοινότητα της μετά από πρόβλημα δέκα ετών και άνω έχει τοποθετηθεί πλήρης δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Πλέον αναφέρει η κ. Χρίστου οι κάτοικοι της Φασούλας μπορούν να πραγματοποιήσουν τηλεφωνικές κλήσεις από οποιοδήποτε σημείο της κοινότητας και αν βρίσκονται. Επισημαίνει επίσης πως στο εξής οι κάτοικοι της Φασούλας μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές, διαδικτυακά μέσω της εφαρμοφής JCC Smart, από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη βρίσκονται, πληκτρολογώντας "Κοινοτικό Συμβούλιο Φασούλας Πάφου''.

Η κ. Χρίστου σημείωσε πως για περαιτέρω διευκρινιστικές ερωτήσεις και εισηγήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Η Μαρία Χρίστου, δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε θεμιτό μέσο για να φέρει «νέο αίμα», κατά την έκφραση της στην κοινότητα της η οποία και αυτή όπως και τόσες άλλες έχει πληγεί από την αστυφιλία. Σήμερα είπε στην κοινότητα υπάρχουν μόνο δύο μαθητές που φοιτούν στο ΙΒ Δημοτικό σχολείο του Πεύκιο Γεωργιάδη. Τα παιδάκια μεταβαίνουν στο σχολείο τους, εξήγησε με λεωφορείο.

 Εξέφρασε επίσης τις θερμές της ευχαριστίες στον βουλευτή του ΔΗΣΥ Πάφου Χαράλαμπο Πάζαρο που συνέβαλε με ζήλο στην επίλυση του τηλεπικοινωνιακού προβλήματος της κοινότητας της.

