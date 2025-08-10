Αρχηγός της Ε.Φ.:Κανένα εφησυχασμό δεν επιτρέπει η εξελισσόμενη τουρκική προκλητικότητα

Το μήνυμα ότι η εξελισσόμενη τουρκική προκλητικότητα και η επί 61 χρόνια κατοχή του νησιού δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό, έστειλε σήμερα από τον Παχύαμμο ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας.

Στον επιμνημόσυνο λόγο του στο εθνικό μνημόσυνο που τελέστηκε σήμερα Κυριακή για τους πεσόντες κατά τις μάχες της Τυλληρίας στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στον Παχύαμμο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και προϊσταμένου του Αρχιεπίσκοπου Κύπρου Γεώργιου, ο κ. Τσιτσικώστας ανέφερε πως είναι καθήκον και υποχρέωση όλων τα εργαζόμαστε άοκνα για μια πατρίδα ισχυρή και περήφανη. Όλοι μαζί συντεταγμένα ενωμένοι και αποφασισμένοι. Mε σεβασμό συνέχισε, «στεκόμαστε μπροστά τους ηρωικούς κατοίκους της Τηλλυρίας που δοκιμάστηκαν τόσο σκληρά υπομένοντας φωτιά και θάνατο που για πρώτη φορά βίωμε ο άμαχος πληθυσμός του νησιού» .

Δεν πτοήθηκαν είπε, από την δείνη της καταστροφής αλλά με πίστη στα ιδανικά του έθνους προσέτρεξαν χωρίς δισταγμό στην πρώτη γραμμή. Γυναίκες και άντρες όλων των ηλικιών αψηφώντας τον κίνδυνο συνέδραμαν με κάθε τρόπο στις προσπάθειες της Ε.Φ., βάζοντας όπως είπε, το εμείς πάνω από το εγώ. Υπερασπίστηκαν συνέχισε ο κ. Τσιτσικώστας, την τιμή της πατρίδας τα χώματα που μεγάλωσαν τα σπίτια των προγόνων τους , την υπόσταση του ελληνισμού στην Κύπρο.

Η Τηλλυρία σημείωσε, δεν αποτελεί τόπο μνήμης, αποτελεί σύμβολο αντίστασης ηρωισμού και αφοσίωσης στο εθνικό καθήκον. Παράδειγμα μίμησης για όλους εμάς. Ειδικότερα για εμάς τόνισε, « που συνθέτουμε την Ε.Φ. το 2025 οι πράξεις των παλικαριών της Τηλλυρίας, αποτελούν φάρο καθοδήγησης διότι παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετώπισαν κατάφεραν να διατηρήσουν την πειθαρχία και την συνοχή τους και να παραμείνουν αξιώμαχο σύνολο». Πολέμησαν υπό βωμών και εστιών.

Χωρίς σημείωσε, να λογιαριάσουν στιγμή τον κίνδυνο επιτυγχάνοντας τελικά την νίκη στο πεδίο, οι αξιωματικοί υπαξιωματικοί οπλίτες και εθελοντές, που τιμούμε σήμερα, ακολούθησαν το ένδοξο παράδειγμα των ηρώων του ελληνισμού υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία και η εθνική αξιοπρέπεια απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και αγώνα. Απαιτούν θυσίες . Εκπλήρωσαν την αποστολή τους με απαράμμιλο σθένος και δεν γύρισαν την πλάτη και δεν εγκατέλειψαν ποτέ το καθήκον τους. Η μόλις 2 μηνών Εθνική Φρουρά παρά τις δυσκολίες την σύντομη εκπαίδευση και τα ελάχιστα οπλικά συστήματα και μέσα που διέθετε κατάφερε με τις μαχόμενες μονάδες της ουσιαστικά να ματαιώσει τα τουρκικά σχέδια και να ανατρέψει τα δεδομένα περιορίζοντας στους Τουρκοκυπρίους στο θύλακα Κοκκίνων, όπως είπε.

Η Ε.Φ. που για πρώτη φορά κλήθηκε να επέμβει έχοντας ως μόνο στόχο την νίκη πάσα θυσία αγωνίστηκε και νίκησε, συμπλήρωσε. Είναι, όπως είπε, «το αίσθημα ευθύνης που αναπτύσσεται στο στρατό, αυτό που χαρακτηρίζει όλους εμάς οι οποίοι φοράνε στολή και φέρουνε το εθνόσημο. Πέραν της μέγιστης τιμής συνεπάγεται και δέσμευση προσφοράς και αυτοθυσίας για την πατρίδα». Με αυτό το σκεπτικό ανέφερε, προχωράμε και εξελισσόμαστε μέχρι σήμερα 61 χρόνια μετά ισχυρότεροι και καλύτερα εξοπλισμένοι από ποτέ άλλοτε.

Τηρώντας την ύψιστη ετοιμότητα να εκπληρώσουμε την ιερή αποστολή μας. Το χρωστάμε στην πατρίδα και στους προγόνους μας το χρωστάμε στο λαό και στ παιδιά μας το χρωστάμε στουςήρωες μας. Επεσήμανε ακόμη πως το προσωπικό της Ε.Φ. αποτέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί το σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος. Εξάλλου οι μακραίωνη ιστορία μας διδάσκει, όπως είπε, ότι το πραγματικό πλεονέκτημα δεν έγκυται τόσο στους αριθμούς και στα μεγέθη αλλά στην ποιότητα του έμψυχου δυναμικού και στο ακμαίο ηθικό. Όπως και στην Τηλλυρία οι αριθμοί συνέχισε, « δεν είναι με το μέρος μας ποτέ δεν ήταν με το μέρος μας. Η Κύπρος έναντι της αριθμητικής υπεροχής του αντιπάλου έχει να κοιτάξει την ποιοτική υπεροχή των παιδιών της. Λίγα και εκλεκτά όπως η μαχητικότητα και η αποφασιστικότητα αυτών των παιδιών των εθνοφρουρώντου 64 έκαμψε κάθε αντίσταση του εχθρού επιβάλλοντας τους δικούς τους όρους στην μάχη». Ατενίζοντας τους συγγενείς συγχωριανούς και συμπολεμιστές των ηρώων διαβεβαιώνουμε είπε ο κ. Τσιτσικώστας ότι η θυσία τους δεν ξεχνιέται.

Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης και έχοντας ως βάση αναφοράς ότι ο εχθρός είναι ήδη εντός των πυλών είναι, όπως είπε, πρόδηλο ότι ουδεμία άλλη επιλογή υπάρχει από το να είμαστε διαρκώς έτοιμοι με σκοπό να εξασφαλίσουμε την προστασία , την ασφάλεια και κατ΄επέκταση την ευημερία των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μετά το πέρας του μνημόσυνου, δρομείς του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων μετέφεραν φλόγα από το ύψωμα Λωρόβουνος, όπου είχαν διεξαχθεί οι νικηφόρες μάχες της 31ης μοίρας καταδρομών, έως και το προαύλιο του ναού στο ηρώο. Μετά την αφή της φλόγας έγινε επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του μνημείου, ονομαστικό προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνων.

Το μνημόσυνο διοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολις Πάφου, η Εθνική Φρουρά, ο Σύνδεσμος Συγγενών Πεσόντων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εθελοντών Αγωνιστών 1963-1964, η Παγκύπρια Οργάνωση Εφέδρων Αξιωματικών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταδρομέων και η Κοινότητα Παχύαμμου.