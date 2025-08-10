Το 3ο Ετήσιο Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Γάλακτος στην Δρούσεια από την Ομάδα Ποιμνιοτρόφων

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση για το 3ο Ετήσιο Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Γάλακτος που διοργάνωσε η Ομάδα Ποιμνιοτρόφων στην όμορφη κοινότητα της Δρούσειας.

Ο πρόεδρος της Ομάδας Ποιμνιοτρόφων και Επαρχιακός Γραμματέας του Παναγροτικού καλωσόρισε στο πλαίσιο της χθεσινής εκδήλωσης την σύσσωμη στήριξη του αγροτικού κινήματος και ειδικά την παρουσία των Γενικών γραμματέων Τάσο Γιαπάνη του Παναγροτικού, Πανίκο Χάμπα της ΕΚΑ και Χρίστο Παπαπέτρου της ΠΕΚ. Σήμερα είπε σε χαιρετισμό του ο κ. Κάπονας γιορτάζουμε όχι μόνο ένα θρεπτικό και πολύτιμο προϊόν, αλλά και την παράδοση, τη γεύση και την ψυχή της κυπριακής υπαίθρου.

Η ομάδα Ποιμνιοτρόφων της περιοχής Ακάμα Πάφου βρίσκεται εδώ συνέχισε, για να μας παρουσιάσει το καλύτερο της προίόν : το αγνό Αιγοπρόβειο γάλα, με το οποίο παρασκευάζονται τα καλύτερα παραδοσιακά μας προϊόντα : το χαλλούμι, η αναρή,το τυρί και το γιαούρτι, και πολλά άλλα. Επεσήμανε επίσης μεταξύ άλλων πως το φεστιβάλ αυτό, αποτελεί μια γιορτή συνεργασίας, αυθεντικότητας και τοπικής περηφάνιας.

Είναι η ευκαιρία να στηρίξουμε και να δείξουμε την αγάπη και την εκτίμηση μας στους παραγωγούς μας, συμπλήρωσε.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και τέως Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατχηπαντέλας, ο βουλευτής και πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου , ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης , ο Άλκης Αναστασιάδης , Αντιπρόεδρος ΕΟΑ Λάρνακας, και πρόεδρος της Παγκόσμιας Νεολαίας Ποντίων, η Επαρχιακός Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Πάφου Όλγα Περικέντη , η Ευάνθη Καζαντζή , Επαρχιακός Τμήματος Γεωργίας Πάφου,οι Δημάρχοι Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου και Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή ο Διευθυντής του Αστυνομικού Σταθμού Πόλις Χρυσοχόους Νεόφυτος Σπύρου και πλήθος κόσμου .

Το κοινό στο πλαίσιο του φεστιβάλ είχε την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένες επιτυχίες της ταλαντούχας Μελίνας Ασλανίδου. Ο κ. Κάπονας ακολούθως ευχαρίστησε την ομάδα του τον Βασίλη Ευσταθίου, τον Σωτήρη Χριστοφόρου, τον Δήμο Παναγή, τον Μανώλη Μαρκάκη, το Στέλιο Σωτηρίου το Στέφανο Στεφάνου, το Χαράλαμπο Δημοσθένους και τον Χαράλαμπο Κοκκινόφτα που όλοι μαζί συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας .