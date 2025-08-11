Σύλληψη 25χρονης στην Πάφο, για υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών

Στην σύλληψη 25χρονης, προχώρησε η Αστυνομία Πάφου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Πάφου, μετά από συνεργασία Αστυνομίας (ΥΚΑΝ) και Τμήματος Τελωνείων, λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα χθες Κυριακή,, 25χρονη η οποία νωρίτερα αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Πάφου, με πτήση από ευρωπαϊκή χώρα, υποβλήθηκε σε έλεγχο, κατά τον οποίο λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, εντόπισαν στις αποσκευές της, 40 συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 24 κιλών.

Η 25χρονη συνελήφθη, με την ΥΚΑΝ να διερευνά υπόθεση εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό τη προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.

Οι εξετάσεις για την πιο πάνω υπόθεση συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ.