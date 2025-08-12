Ολοκλήρωση της Εκστρατείας ΕΤΑΠ Πάφου για την προσέλκυση εγχώριου Τουρισμού

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συντονισμένης καλοκαιρινής εκστρατείας για την προσέλκυση εγχώριου τουρισμού, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο και ολοκληρώνεται την 14η Αυγούστου 2025.

Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτέλεσε μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΤΑΠ για ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας και αύξηση της επισκεψιμότητας από την εγχώρια αγορά, μέσω στοχευμένων ενεργειών προβολής και προώθησης.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας έχουν ενημερωθεί πέραν των 600,000 πιθανόν επισκεπτών ενώ 550,000 χρήστες είχαν κάποιου βαθμού αλληλοεπίδρασης με τις διαφημίσεις.

Τα δε φιλμάκια προβλήθηκαν σε 385,000 και πλέον χρήστες των ΜΚΔ . Μέσα από την προσπάθεια προωθήθηκαν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της επαρχίας Πάφου, όπως μεταξύ άλλων : • οι εξαιρετικές παραλίες, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και η ύπαιθρος • η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, • η τοπική γαστρονομία, • οι αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει ο προορισμός • η ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για όλους.

Η ΕΤΑΠ Πάφου συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειες για περαιτέρω εδραίωση και ανάδειξη της περιοχής ως ιδανικού τουριστικού προορισμού για τους κατοίκους Κύπρου, προωθώντας τις αξίες της αυθεντικότητας, της ποιότητας και των καλών υπηρεσιών φιλοξενίας.

Παρά την ολοκλήρωση της εκστρατείας συνεχίζουν και τρέχουν διαφημιστικά μηνύματα για αρκετές εκδηλώσεις που διοργανώνονται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο όπως το Φεστιβάλ Όπερας , μουσικές βραδιές και συναυλίες.

Αμέσως το επόμενο διάστημα και για τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο η ΕΤΑΠ αναμένεται να λανσάρει νέα εκστρατεία για προσέλκυση επισκεπτών κυρίως για σύντομες εξορμήσεις και για συμμετοχή σε σημαντικές εκδηλώσεις που διεξάγονται την εν λόγω περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι προσφέρει η επαρχία Πάφου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα www.visitpafos.org.cy ή τα ΜΚΔ https://www.facebook.com/PafosRegion https://www.instagram.com/pafosregion/