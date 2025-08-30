Πολλά τα ερωτηματικά πίσω από την έκρηξη

Από στρατιωτικό πυρομαχικό πιθανολογείται ότι προκλήθηκε η χθεσινή έκρηξη σε εργοστάσιο παραλαβής και ανακύκλωσης μετάλλων στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα, ηλικίας 52, 39 και 42 χρόνων. Η κατάσταση της υγείας του τελευταίου θεωρείται πιο σοβαρή, αφού υπέστη ρήξη σπλήνας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Πρόκειται για Βούλγαρο υπήκοο με κυπριακή υπηκοότητα. Στο χειρουργείο επρόκειτο να μεταφερθούν, τόσο ο 52χρονος Ελληνοκύπριος όσο και ο 39χρονος Αφρικανός, οι οποίοι φέρουν τραύματα στα χέρια και τα πόδια. Ο τελευταίος διαπιστώθηκε πως διαμένει παράνομα στην Κύπρο τα δύο τελευταία χρόνια. Η κατάσταση της υγείας και των τριών κρίνεται σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά την παραλαβή μετάλλων στο υποστατικό, με την Αστυνομία να διερευνά σοβαρά το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από αντικείμενο, ενδεχομένως βλήμα που δεν εξερράγη, το οποίο παραλήφθηκε μαζί με άλλα μέταλλα προφανώς από κάποιο πεδίο βολής. Εξού και για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως η Εθνική Φρουρά. Αντικείμενο διερεύνησης αποτελεί κατά πόσο το εργοστάσιο όπου έγινε η έκρηξη διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας. Πάντως, από το Τμήμα Περιβάλλοντος διέρρευσε πως το 2019, και αφότου προηγήθηκαν εξώδικες ρυθμίσεις και επιστολές συμμόρφωσης για παύση εργασιών του συγκεκριμένου εργοστασίου, στάλθηκε αναλυτική έκθεση στον Γενικό Εισαγγελέα για έκδοση προσωρινού διατάγματος παύσης των εργασιών του υποστατικού. Τρία χρόνια αργότερα (2022), έπειτα από ενημέρωση που ζήτησε ο Γενικός Εισαγγελέας, το Τμήμα Περιβάλλοντος απέστειλε επιστολή με την οποία γνωστοποιούσε την αρχική του άποψη, ότι δηλαδή η εγκατάσταση θα έπρεπε να κλείσει. Μάλιστα, το 2023 το δικαστήριο είχε εκδώσει εξώδικο 600 ευρώ για το υπό αναφορά εργοστάσιο. Το βέβαιο είναι πως τα ερωτηματικά που προκύπτουν γύρω από τη σοβαρή αυτή υπόθεση είναι πολλά. Κατ' αρχάς, υπάρχει έλεγχος στα πεδία βολής της Ε.Φ. ως προς το ποιος εισέρχεται σ’ αυτά και τι παραλαμβάνει ή πρόκειται για ξέφραγα αμπέλια; Είναι κατάλληλα αδειοδοτημένα τα υποστατικά που παραλαμβάνουν τέτοιου είδους παλαιά μέταλλα; Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις και τα οποία ήδη βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας και των αρμοδίων τμημάτων.

Πώς έγινε η έκρηξη

Η επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι λίγο πριν τις 10 το πρωί, 52χρονος Ελληνοκύπριος μετέβη σε χώρο παραλαβής παλαιών μετάλλων με διπλοκάμπινο όχημα προκειμένου να παραδώσει μέταλλα. Κατά την εκφόρτωση των μετάλλων, όμως, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος, ο 39χρονος Νιγηριανός υπάλληλος του εργοστασίου και ο 42χρονος Βούλγαρος υπήκοος, ο οποίος για κακή του τύχη είχε μεταβεί εκείνη την ώρα στο μέρος για να παραδώσει κι αυτός παλιά μέταλλα. Το ευτύχημα ήταν ότι από την έκρηξη δεν υπήρξε ανάφλεξη. Αμέσως μετά έσπευσαν επί τόπου ασθενοφόρα που μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία, η οποία από την πρώτη στιγμή απέκλεισε τη σκηνή και ξεκίνησε εξετάσεις με τη συμμετοχή πυροτεχνουργών (της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς), έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες πρόκλησης της έκρηξης. Επί τόπου έσπευσαν για εξετάσεις και μέλη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.