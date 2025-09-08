Γέρι-Δάλι-Τσέρι: «Όχι» από Υπ. Ενέργειας για αποχαρακτηρισμό βιομηχανικών ζωνών – Παρά τις προεδρικές εξαγγελίες

Δυσφορία και προβληματισμό έχει προκαλέσει στους κόλπους των επηρεαζόμενων δήμων, η θέση που έχει διατυπώσει πρόσφατα το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε σχέση με το αίτημά τους για αποχαρακτηρισμό των Βιομηχανικών Ζωνών Γερίου-Ιδαλίου και Τσερίου από αυξημένου βαθμού οχληρίας (κατηγορίας Α) σε περιορισμένου βαθμού οχληρίας (κατηγορίας Β). Αίτημα που προέκυψε από την αλυσίδα περιστατικών πυρκαγιών σε μονάδες, σε μία περιοχή όπου τα όρια των βιομηχανικών και οικιστικών ζωνών έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων.

Σε επιστολή προς τον διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών (16 Ιουνίου 2025), την οποία κατέχει ο «Π», ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας αναφέρει ρητά ότι δεν πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα των σχετικών Δήμων. Σύμφωνα με πληροφόρηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι αρμόδιο για την τελική απόφαση, το Τμήμα Πολεοδομίας δεν απάντησε στην επιστολή του Υπουργείου Ενέργειας, επειδή ακόμα δεν αποφάσισε πώς θα κινηθεί για το θέμα. Ωστόσο, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», η επιστολή του Υπουργείου Ενέργειας, η οποία κοινοποιήθηκε στους επηρεαζόμενους δήμους, απασχόλησε πρόσφατα συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, όπου εκφράστηκε δυσφορία και προβληματισμός, καθώς, όπως αναφέρθηκε στον «Π», η ξεκάθαρα αρνητική στάση του Υπουργείου Ενέργειας έρχεται σε αντίθεση με εξαγγελίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη, όπως στις 27 Ιουλίου 2023 σε εκδήλωση στο Γέρι και μετά από πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης (16 Ιουλίου 2023), ότι δεν θα δοθεί καμία νέα άδεια βαριάς βιομηχανίας για τη βιομηχανική ζώνη Γερίου-Ιδαλίου και ότι θα εργαστούν, τόσο για να μεταφερθεί η οχληρά Βιομηχανική Ζώνη (Κατηγορίας Α) που βρίσκεται στο Γέρι - Δάλι όσο και για να γίνει χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος θα λύνει το πρόβλημα και για άλλες περιοχές της Κύπρου, όπου τα όρια των βιομηχανικών και οικιστικών ζωνών έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί εις βάρος της ασφάλειας των κατοίκων.

Προηγήθηκε επιστολή της ΟΕΒ – Τα επιχειρήματα

Στην επιστολή του προς τον διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας γνωστοποιεί ότι η άποψη του Υπουργείου Ενέργειας ταυτίζεται με αυτήν της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (Κύπρου) (ΟΕΒ), όπως διατυπώθηκε σε επιστολή της προς το Υπουργείο, ημερομηνίας 08/05/2025, όπου ζητά να μην ικανοποιηθεί το αίτημα των τριών δήμων.

Ακολούθως, προτού εκφράσει τη θέση του, ο διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας πληροφορεί τα ακόλουθα:

(α) Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού των εν λόγω Βιομηχανικών Ζωνών θα προκύψουν αρνητικές συνέπειες για τις βιομηχανίες που είναι ήδη εγκατεστημένες σε αυτές και αναπόφευκτα θα επηρεαστούν και άλλες βιομηχανίες που θα επιθυμούσαν μελλοντικά να εγκατασταθούν στις υπό αναφορά Βιομηχανικές Ζώνες.

(β) Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Μελέτη Αξιολόγησης Υφιστάμενων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Ζωνών και Περιοχών και πιθανής Αναγκαιότητας Καθορισμού Νέων σε Παγκύπρια Κλίμακα, που εκπονήθηκε το 2022, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλων χώρων για τη χωροθέτηση βιομηχανιών αυξημένου βαθμού οχληρίας.

Βλέπουν κυβερνητική διγλωσσία

Για διγλωσσία από πλευράς κυβέρνησης μίλησαν στον «Π» πηγές από τα δημοτικά συμβούλια της περιοχής. Συγχρόνως εξέφρασαν απογοήτευση για το γεγονός ότι δύο χρόνια μετά τις προεδρικές εξαγγελίες, δεν έχει ακόμα εκπονηθεί έρευνα για αποχαρακτηρισμό των συγκεκριμένων Βιομηχανικών Ζωνών και δημιουργία νέας ζώνης αυξημένου βαθμού οχληρίας (κατηγορίας Α) σε άλλο μέρος της Κύπρου, ώστε μελλοντικοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές, να δημιουργήσουν μονάδες αυτού του είδους εκεί. Ζητώντας τη αποφόρτιση της περιοχής τους, δεν εννοούν ότι ζητούν την απομάκρυνση των υφιστάμενων μονάδων βαριάς βιομηχανίας, καθώς θα ακουγόταν ουτοπικό, αλλά να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη δημιουργίας μίας νέας ζώνης αυξημένου βαθμού οχληρίας (κατηγορίας Α’), με μακρύτερο στόχο οποιεσδήποτε νέες άδειες δίνονται, να πηγαίνουν στη νέα περιοχή, όπως πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Τοποθέτηση Προεδρικού

Την ίδια ώρα η απόλυτα αρνητική στάση του Υπουργείου Ενέργειας, δείχνει να μη συμβαδίζει με τοποθέτηση του Προεδρικού για το θέμα, δύο μήνες προηγουμένως (Μάρτιος 2025). Μετά από ερώτηση για το πού βρίσκεται ο ανασχεδιασμός των Βιομηχανικών Ζωνών στις περιοχές Γερίου, Ιδαλίου και Τσερίου, σε κοινή απάντηση με το Πολεοδομικό Συμβούλιο, το Προεδρικό απάντησε ότι το Πολεοδομικό Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία τροποποίησης των Τοπικών Σχεδίων για τα τέσσερα αστικά συμπλέγματα της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, προσθέτοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο εργασιών παρέχεται πλέον η δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των προβλημάτων οχληρίας που εντοπίζονται στις περιοχές Γερίου, Ιδαλίου και Τσερίου, με σκοπό την εξεύρεση μόνιμων και βιώσιμων λύσεων.

Τονίζεται επίσης ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής θα αξιολογηθούν ευρύτερα τα θέματα γειτνίασης Βιομηχανικών - Οικιστικών Ζωνών, ώστε να διαμορφωθούν συγκεκριμένες χωροθετικές πολιτικές που θα αποσκοπούν και στη διαφύλαξη των ανέσεων των κατοίκων των περιοχών αυτών. Όσον αφορά στον άμεσο χειρισμό του θέματος, διευκρινίζεται ότι αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών.