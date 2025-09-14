Πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο και δαπάνες για να αναβαθμιστεί η ορεινή Κύπρος, είπε ο Κ. Κουμής

Στην εκτίμηση ότι πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο και δαπάνες για να αναβαθμιστεί η ορεινή Κύπρος, προέβη ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, προσθέτοντας πως ένας από τους μεγάλους στόχους του Υφυπουργείου Τουρισμού, είναι η ανάδειξη της αυθεντικής Κύπρου.

Ο κ. Κουμής σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο 5ο Φεστιβάλ Τρύγου που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή στην Παναγιά ανέφερε πως είμαστε σε μια φάση που όντως αναβαθμίζεται τουριστικά η ορεινή Κύπρος, σημειώνοντας πως γίνονται αρκετές επενδύσεις την τελευταία διετία, και εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι θα αυξηθούν και οι επισκέπτες στην ορεινή Κύπρο τα επόμενα χρόνια. Επεσήμανε ακόμη πως γίνονται πολλές επενδύσεις από πλευράς του Κράτους.

Ως Υφυπουργείο Τουρισμού συνέχισε, «τρέχουμε αυτή την περίοδο το γνωστό Σχέδιο Αναβίωσης των Ορεινών περιοχών της χώρας μας», προσθέτοντας πως « ένας πολύ μεγάλος αριθμός κοινοτικών συμβουλίων έχουν υποβάλλει αιτήσεις περίπου 150 αιτήσεις από ολόκληρη την Κύπρο». Το Σχέδιο Αναβίωσης των Ορεινών Περιοχών καλύπτει, όπως είπε ο κ. Κουμής, και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας , λέγοντας πως η προσπάθεια τους εστιάζεται μέσα από έργα μικρού και μεσαίου βεληνεκούς να δώσουνε ζωή στα χωριά μας.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού πρόσθεσε ακόμη πως με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων έχουν σχεδόν καθημερινά επικοινωνία. Έχουμε είπε, επισκεφτεί μαζί αρκετές κοινότητες της ορεινής Κύπρου, έχουμε ξεκινήσει σχεδιασμούς για αρκετά θέματα για αρκετά projects και επιπρόσθετα συνέχισε, «διαχειριστήκαμε και από κοινού κάποιες δύσκολες καταστάσεις».

Σχετικά με το 5ο Φεστιβάλ Τρύγου ο κ . Κουμής σημείωσε πως αναμφίβολα αυτά τα φεστιβάλ συνεισφέρουν τουριστικά. Το φεστιβάλ της Παναγιάς το 5ο στην σειρά προσφέρεται, όπως είπε, ξεκάθαρα για αυτόν τον σκοπό και αποτελεί μια ευκαιρία τόσο για τις νεαρώτερες γενιές των Κυπρίων να γνωρίσουν την αυθεντική Κύπρο όσο και για τους πολυάριθμους επισκέπτες που φτάνουν στην χώρα μας να δουν αυτήν την πλευρά του νησιού μας που είναι κατά κάποιο τρόπο απομακρυσμένη.

Καταληκτικά ο κ. Κουμής ευχαρίστησε τους διοργανωτές την κοινοτική αρχή και τον πρόεδρο του Κ.Σ. Παναγιάς, την ομάδα εθελοντών, την κ. Αναστασία Βλαδιμήρου εκ των διοργανωτών και όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σ’ αυτή την προσπάθεια. Όντως το φεστιβάλ είναι πολύ καλά οργανωμένο με έντονες στιγμές αυθεντικής Κύπρου, κατέληξε.