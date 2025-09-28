Υφ Ναυτιλίας:Ξεχωριστή ευκαιρία, το Φεστιβάλ για το εμβληματικό προϊόν της κυπριακής γαστρονομίας

Την έκθεση έργων τέχνης που δημιούργησαν οι μαθητές των Δημοτικών της Γεροσκήπου με το λουκούμι και τοποθέτησαν σε κορνίζες είχε την ευκαιρία να δει το κοινό, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας του Φεστιβάλ λουκουμιού που διεξήχθη στην Γεροσκήπου με διοργανωτές το Λαογραφικό Όμιλο Αφροδίτη Γεροσκήπου και το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη εκπροσώπησε την δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ η Μαρίνα Χατζημανώλη Υφυπουργός Ναυτιλίας. Σε δηλώσεις της η κ. Χατζημανώλη τόνισε την σημαντικότητα των εθελοντών σ’ αυτές τις πρωτοβουλίες. Όσο συνέχισε και εάν προσπαθούμε ως Πολιτεία να στηρίζουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, εάν δεν υπάρχουν εθελοντές τίποτα δεν μπορεί να γίνει.Η Υφυπουργός Ναυτιλίας εξέφρασε την ικανοποίηση της για την αθρόα συμμετοχή του κοινού στο Φεστιβάλ, προσθέτοντας πως αυτό δείχνει το πόσο ανάγκη το έχει ο κόσμος.

Ως Υφυπουργός Ναυτιλίας συνέχισε, μπορεί να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στην θάλασσα αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ, όπως είπε, ότι όλα αυτά τα προϊόντα μεταφέρονται σε όλον τον κόσμο μέσω της θάλασσας. Εξάλλου σε χαιρετισμό της η κ. Χατζημανώλη ανέφερε πως το 1ο διήμερο Πολιτιστικό Αφιέρωμα Λουκουμιού Γεροσκήπου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία, να γιορτάσουν όλοι μαζί ένα εμβληματικό προϊόν της κυπριακής γαστρονομίας , αλλά και ένα γλυκό που αγαπά όλη η Κύπρος και να τιμήσουμε την παράδοση και το μεράκι των ντόπιων παραγωγών. Πρόσθεσε επίσης πως η γαστρονομία, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Κύπρου και ένα ζωντανό κομμάτι της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Στόχος μας ως Πολιτεία, είναι, όπως είπε, «να την αναδείξουμε , να την στηρίξουμε και να την αξιοποιήσουμε ως μοχλό ανάπτυξης , καθιστώντας την Κύπρο κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό».Σ’ αυτή την προσπάθεια συνέχισε, η πολύτιμη συνεισφορά φορέων όπως ο Λαογραφικός Όμιλος Αφροδίτη Γεροσκήπου, καθιστά δυνατή τη θεσμοθέτηση δράσεων , που προάγουν και διασώζουν την παράδοση και την κουλτούρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στα 27 χρόνια της καταξιωμένη παρουσίας και δράσης του ο Όμιλος έχει προσφέρει πλούσιο έργο στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας.

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας ανέφερε πως « σήμερα , έχει την τιμητική του, το πρώτο αναγνωρισμένο κυπριακό προϊόν, το οποίο εξασφάλισε πιστοποίηση προστατευόμενης γεωγραφικης ένδειξης ( ΠΓΕ) από το 2007 το λουκούμι Γεροσκήπου.Η διασφάλιση και διάσωση της αυθεντικότητας του τοπικού εδέσματος, ενισχύθηκε με την ένταξη του στον εθνικό κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco το 2023. Είπε ακόμη πως με αγνές πρώτες ύλες και γεύσεις που θυμίζουν Κύπρο, το λουκούμι Γεροσκήπου συνόδευε και θα συνοδεύει εορταστικές εκδηλώσεις, το καλωσόρισμα των επισκεπτών στο νησί μας, αλλά και μικρές στιγμές της καθημερινότητας μας. Με ιστορία μεγαλύτερη του ενός αιώνα το λουκούμι Γεροσκήπου αποτελεί πλέον συνέχισε, σήμα κατατεθέν της Γεροσκήπου , και αναπόσπαστο κομμάτι της γαστρονομικής παράδοσης του νησιού μας.

Επιπρόσθετα έστειλε το μήνυμα ότι η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, έχει αποδείξει έμπρακτα, ότι έχει ψηλά στις προτεραιότητές της, τον πολιτισμό, την παιδεία αλλά και την προάσπιση των παραδόσεων μας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο, όπως είπε, που μόλις πριν λίγες ημέρες, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανακοίνωσε 75 ολόκληρα έργα, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 230 εκατομμύρια ευρώ, για περαιτέρω ανάπτυξη της Πάφου.

Ο συνδυασμός τουρισμού, πολιτισμού, παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, υποδομών, άμυνας και πράσινης ανάπτυξης, συνθέτει το νέο αναπτυξιακό αφήγημα της επαρχίας συμπλήρωσε. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός εξέφρασε την ικανοποίηση του που ο Δήμος Ιεροκηπίας φιλοξένησε τις δύο αυτές ημέρες το Φεστιβάλ Λουκουμιού , σημειώνοντας πως και στο παρελθόν είχε γίνει ανάλογη προσπάθεια όταν για τέσσερα με πέντε χρόνια διοργάνωνε ο Δήμος Γεροσκήπου παρόμοιο φεστιβάλ και εξασφάλισε το ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο λουκούμι.

Ευελπιστούμε είπε σε δηλώσεις του , όπως αυτή η προσπάθεια καταστεί θεσμός. Πρόσθεσε ακόμη πως η γαστρονομία αποτελεί αναπόσταστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και το λουκούμι αποτελεί σήμα κατατεθέν για την περιοχή μας.

Τέλος η Άννα Τσέλεπου πρόεδρος του Λαογραφικού Ομίλου Αφροδίτη Γεροσκήπου και εκ μέρους του Κέντρου Έρευνας και Μελετών ΑΚΤΗ ανέφερε πως ο Λαογραφικός Όμιλος Αφροδίτη Γεροσκήπου κατέθεσε την πρόταση για να κάνουν την γιορτή για το λουκούμι. Όπως ανέφερε έχουν καταγράψει ως Λαογραφικός Όμιλος Αφροδίτη Γεροσκήπου το λουκούμι στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά , προσθέτοντας πως μέσω του Υφυπουργείου Πολιτισμού μπόρεσαν να πάρουν μια χρηματοδότηση για την διοργάνωση ενός διήμερου Φεστιβάλ προβολής και προώθησης του λουκουμιού και έτσι το Φεστιβάλ έγινε πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ το απόγευμα της Κυριακής γυναίκες έδωσαν προτάσεις για το πώς μπορεί το λουκούμι μπορεί να περάσει είτε στην γαστρονομία, είτε στην μαγειρική του τόπου μας. Το πρόγραμμα της Κυριακής περιλαμβάνε και ανθρώπους του τόπου μας οι οποίοι πωλούσαν τοπικά και εποχιακά προϊόντα.

Επίσης ξεχωριστή νότα στο Φεστιβάλ έδωσε και η αναφορά στο ιστορικό του Μεταξουργείου της Γεροσκήπου που απασχολούσε δεκάδες εργάτριες και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βιομηχανικό κτήριο στη Γεροσκήπου. Το 1934 η επιχείρηση μεταβιβάστηκε στον Ν.Κ. Λανίτη και μετονομάστηκε σε «Βιομηχανίαι Πάφου Λτδ». Εκθέτρια του φεστιβάλ παρουσία τα χειροποίητα έργα της με μεταξοσκώλικα.

Τέλος το Φεστιβάλ λουκουμιού έκλεισε με μεγάλη εκδήλωση με καλλιτεχνικό πρόγραμμα με την συμμετοχή των Νομάδων.