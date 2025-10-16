Στην αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου Γεροσκήπου προχωρεί ο Δ. Ιεροκηπίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρεί στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημοσίων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου.

Το έργο, προστίθεται στην ανακοίνωση, περιλαμβάνει την ανακατασκευή του κάθετου πεζόδρoμου στα όρια Δήμου Πάφου και Γεροσκήπου, καθώς και των παράλληλων πεζόδρομων μπροστά από τις ξενοδοχειακές μονάδες.

Περιλαμβάνει κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχωματώσεις, με κατασκευή νέου πεζόδρομου επιφάνειας 6000τ.μ. περίπου, εργασίες τοπιοτέχνησης και την εγκατάσταση φωτιστικών φωτοβολταϊκού τύπου.

Το έργο εκτιμάται στις €960.000 χωρίς τον ΦΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πολιτικής συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 13/11/2025.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας σημειώνει πως ο διαγωνισμός με αρ. 47/2025 και τα έγγραφά του βρίσκονται αναρτημένα στο “Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων” (www.eprocurement.gov.cy).