Μήνυμα Αν. Διευθ. Μέσης να σταματήσουν οι ρατσιστικές συμπεριφορές με αφορμή το περιστατικό σε σχολείο της Πάφου

Το μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι ρατσιστικές συμπεριφορές στέλνει ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Γιώργος Κουτσίδης, κληθείς να σχολιάσει το επεισόδιο συμπλοκής μεταξύ δύο ανήλικων μαθητών σε Γυμνάσιο στην Πάφο.

Ο κ. Κουτσίδης σε δηλώσεις έστειλε σαφές μήνυμα ότι « αυτές τις ρατσιστικές συμπεριφορές και τις φοβίες που έχουμε πρέπει να τις σταματήσουμε» χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως μεμονωμένο περιστατικό.

Πρόσθεσε επίσης πως με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν είχαμε οποιαδήποτε άλλα θέματα . Ελπίζουμε συνέχισε, « αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά να σταματήσουν, αλλά είμαστε στην θέση να τα διαχειριστούμε άμεσα».

Καταληκτικά ανέφερε πως πάνω απ’όλα είναι η ασφάλεια των μαθητών και το καλώς νοούμενο συμφέρον.

Το επεισόδιο μεταξύ δύο ανηλίκων, ηλικίας 15 και 13 χρόνων, που συνέβηκε σήμερα το πρωί της Τρίτης σε δημόσιο σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης στη Πάφο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, διερευνά ο κεντρικός αστυνομικής σταθμός.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η κόντρα μεταξύ των δύο μαθητών είχε σημειωθεί πριν ενάμιση μήνα ενώ δεν υπήρξε μέχρι σήμερα παρόμοιο περιστατικό από τότε.

Στην διεύθυνση του Γυμνασίου δόθηκαν οδηγίες για χειρισμού του επεισοδίου.