Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Μήνυμα Αν. Διευθ. Μέσης να σταματήσουν οι ρατσιστικές συμπεριφορές με αφορμή το περιστατικό σε σχολείο της Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Το μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι ρατσιστικές συμπεριφορές στέλνει ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Γιώργος Κουτσίδης, κληθείς να σχολιάσει το επεισόδιο συμπλοκής μεταξύ δύο ανήλικων μαθητών σε Γυμνάσιο στην Πάφο.

Ο κ. Κουτσίδης σε δηλώσεις έστειλε σαφές μήνυμα ότι « αυτές τις ρατσιστικές συμπεριφορές και τις φοβίες που έχουμε πρέπει να τις σταματήσουμε» χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως μεμονωμένο περιστατικό.

Πρόσθεσε επίσης πως με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν είχαμε οποιαδήποτε άλλα θέματα . Ελπίζουμε συνέχισε, « αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά να σταματήσουν, αλλά είμαστε στην θέση να τα διαχειριστούμε άμεσα».

Καταληκτικά ανέφερε πως πάνω απ’όλα είναι η ασφάλεια των μαθητών και το καλώς νοούμενο συμφέρον.

Το επεισόδιο μεταξύ δύο ανηλίκων, ηλικίας 15 και 13 χρόνων, που συνέβηκε σήμερα το πρωί της Τρίτης σε δημόσιο σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης στη Πάφο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, διερευνά ο κεντρικός αστυνομικής σταθμός. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως η κόντρα μεταξύ των δύο μαθητών είχε σημειωθεί πριν ενάμιση μήνα ενώ δεν υπήρξε μέχρι σήμερα παρόμοιο περιστατικό από τότε.

Στην διεύθυνση του Γυμνασίου δόθηκαν οδηγίες για χειρισμού του επεισοδίου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα