Στο ΓΝ Πάφου 47χρονος που δέχτηκε επίθεση από άγνωστο μετά από αντιπαράθεση για αντικατάσταση υαλοκαθαριστήρων

Υπόθεση βαριάς σωματικής βλάβης με θύμα 47χρονο διερευνά ο αστυνομικός σταθμός Κουκλιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία την Κυριακή 19 Οκτωβρίου καταγγέλθηκε στον αστυνομικό σταθμό Κουκλιών από 47χρονο ότι λίγο πριν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στο παζαράκι της Τίμης, μετά από διαφωνία με άγνωστο του πρόσωπο, αυτός φέρεται να επιτέθηκε εναντίον του και τον κτύπησε με τα χέρια του στο πρόσωπο.

Ο 47χρονος μετέβη στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου όπου έτυχε εξετάσεων και διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό κάταγμα στην μύτη και τραύμα στην περιοχή του δεξιού οφθαλμού του. Ακολούθως αυτός κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία στο Νοσοκομείο Πάφου.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία πρόσφατα στην Τίμη προκλήθηκε επεισόδιο και τραυματισμός του 47χρονου ο οποίος επιχείρησε να υπερασπιστεί γυναίκα η οποία αρνήθηκε να πληρώσει για την αντικατάσταση των υαλοκαθαριστήρων στο όχημα της.

Οι επιτήδειοι αντικατέστησαν τους δήθεν φθαρμένους υαλοκαθαριστήρες γυναίκας οδηγού στην Τίμη χωρίς την άδεια της.

Η γυναίκα αρνήθηκε να πληρώσει, ζητώντας να τοποθετήσουν ξανά τους δικούς της όμως οι επιτήδειοι αντέτειναν ότι αυτοί που τοποθέτησαν είναι μιας χρήσης, και αν τους αφαιρούσαν θα έσπαζαν επιμένοντας να πληρωθούν.

Συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτήτριας του οχήματος, ο 47χρονος επενέβη και υπήρξε συμπλοκή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Οι επιτήδειοι εξαφανίσθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία.

Σημειώνεται πως το φαινόμενο επιτήδειοι να αλλάζουν τους υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτων χωρίς να ζητήσουν την άδεια των οδηγών τους και ακολούθως να ζητούν χρήματα για τους νέους που τοποθέτησαν είναι συχνό. Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί σε διάφορες περιοχές όπως στο παραλιακό μέτωπο της Γεροσκήπου και πρόσφατα στην περιοχή της κοινότητας της Τίμης στο παζαράκι.