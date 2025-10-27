Στο ΕΔΠ μαθητές του Λυκείου Κύκκου Πάφου με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιοσύνης.

Μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Τμήματα Α1, Β1, Γ1) του Λυκείου Κύκκου Πάφου, επισκέφθηκαν την Παρασκευή το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιοσύνης.

Αφού ξεναγήθηκαν οι μαθητές στο κτήριο του Δικαστηρίου, τους καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου κ. Πανίκος Μιχαηλίδης, ενώ η Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής, κα Χριστιάνα Χατζηγεωργίου, ενημέρωσε τα παιδιά για το επάγγελμα του νομικού, τον τρόπο λειτουργίας των κυπριακών δικαστηρίων καθώς και τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η κα Μαρία Κορακίδου, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου.

Οι μαθητές συζήτησαν μαζί τους και υπέβαλαν τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς τους.

Τέλος, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά δικαστική διαδικασία.

Ανεξίτηλη κατά κοινή ομολογία και ιδιαίτερα ευχάριστη ήταν η εντύπωση που αποκόμισαν τα παιδιά από την επίσκεψη αυτή.