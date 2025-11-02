Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Πυρκαγιά σε περιοχή της Λετύμπου και Κούρδακας αντιμετώπισε η Πυροσβεστική

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες μεταξύ των κοινοτήτων Λετύμπου και Κούρδακα της επαρχίας Πάφου και κατέκαψε 2 δεκάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, αντιμετώπισε η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή, στις 12:53 μ.μ. ανταποκρίθηκαν οι πυροσβεστικοί σταθμοί πόλης και επαρχίας Πάφου με τέσσερα συνολικά πυροσβεστικά οχήματα υποστηριζόμενα και από μία Φορητή Πυροσβεστική Μονάδα της Υπηρεσίας Θήρας για πυρκαγιά σε 2 δεκάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων σε δύσβατη πλαγιά λόφου αγροτικής περιοχής μεταξύ των κοινοτήτων Λετύμπου και Κούρδακα της επαρχίας Πάφου.

Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα