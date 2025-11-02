Πυρκαγιά σε περιοχή της Λετύμπου και Κούρδακας αντιμετώπισε η Πυροσβεστική

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες μεταξύ των κοινοτήτων Λετύμπου και Κούρδακα της επαρχίας Πάφου και κατέκαψε 2 δεκάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, αντιμετώπισε η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή, στις 12:53 μ.μ. ανταποκρίθηκαν οι πυροσβεστικοί σταθμοί πόλης και επαρχίας Πάφου με τέσσερα συνολικά πυροσβεστικά οχήματα υποστηριζόμενα και από μία Φορητή Πυροσβεστική Μονάδα της Υπηρεσίας Θήρας για πυρκαγιά σε 2 δεκάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων σε δύσβατη πλαγιά λόφου αγροτικής περιοχής μεταξύ των κοινοτήτων Λετύμπου και Κούρδακα της επαρχίας Πάφου.

Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.