Φιλανθρωπική Δράση για τον Καρκίνο του Μαστού – ΤΕΣΕΚ Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η ΤΕΣΕΚ Πάφου στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών του σχολείου μας διοργάνωσε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, ανθρωπιστική δράση για τον Καρκίνο του Μαστού.

Ο Διευθυντής της ΤΕΣΕΚ Πάφου Θεόδωρος Ηλία απηύθυνε ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς για την ενεργή συμμετοχή τους, για την οργάνωση αλλά και για την πειθαρχία.

Η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα έδωσαν, όπως είπε, ιδιαίτερο νόημα στην φιλανθρωπική δράση, προωθώντας την αξία της πρόληψης και της υγείας.

Μια εμπειρία που ενισχύει τη γνώση, την ενσυναίσθηση και το αίσθημα προσφοράς στην κοινωνία μας, κατέληξε.

