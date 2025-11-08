Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου»

Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα τελέστηκε ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα.

Ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ ξεκίνησε με δοξολογία.

Στην ημερήσια διαταγή του ο Διοικητής Διοίκησης Αεροπορίας Ταξίαρχος Αλεξάνδρου Γεώργιος ανέφερε πως η Πολεμική Αεροπορία με τη συμπαράσταση της Πολιτείας, της ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας και της ηγεσίας της Εθνικής Φρουράς, συνεχίζει με συνέπεια και όραμα την αναβάθμιση της επιχειρησιακής της ικανότητας, μέσω σύγχρονων εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Με στοχευμένες επενδύσεις σε επιθετικά ελικόπτερα, όπως είπε, μη επανδρωμένα αεροχήματα, σύγχρονα συστήματα Αεράμυνας και σύγχρονα ραντάρ επιτήρησης, ενισχύουν την ετοιμότητα, την αποτρεπτική ικανότητα και την ασφάλεια των ουρανών μας.

Η Αεροπορία μας, συνέχισε, στοχεύει σε ακόμα μεγαλύτερα βήματα.

Η γεωγραφική μας θέση, όπως είπε, «στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης επιβάλλει σε εμάς συνεχή αναβάθμιση, επαγρύπνηση και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα». Πρόσθεσε πως η εγγύτητα του εχθρού και οι διαρκείς προκλήσεις της περιοχής δεν μας επιτρέπουν εφησυχασμό.

Ο Διοικητής Διοίκησης Αεροπορίας ανέφερε πως σήμερα είναι ημέρα μνήμης και τιμούν με βαθιά συγκίνηση τους πεσόντες αεροπόρους που θυσίασαν την ζωή τους για την πατρίδα. Η σκέψη μας στρέφεται στα παιδιά τους συνέχισε, στις συζύγους, στα αδέλφια, στη μάνα και στον πατέρα, που με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια κρατούν ζωντανή τη μνήμη τους. Ιδιαίτερη μνεία, συνέχισε, αξίζει, σε όλους όσοι υπηρέτησαν στο παρελθόν στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας, τους προηγούμενους Διοικητές της Πολεμικής Αεροπορίας, που τους τιμούν με την παρουσία τους, τους απόστρατους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, που με την αφοσίωση την προσφορά τους και το όραμα τους, έθεσαν τα θεμέλια της Αεροπορίας.

Πρόσθεσε ακόμα πως η Πολεμική Αεροπορία σε συνεργασία με τις πολιτικές και διπλωματικές αρχές, συνέβαλε ουσιαστικά, μέσω της Αεροπορικής Βάσης, στην εκκένωση χιλιάδων πολιτών ξένων χωρών, οι οποίοι βρέθηκαν σε εμπόλεμες ζώνες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η Κύπρος είπε ο Διοικητής Διοίκησης Αεροπορίας, αποτέλεσε και αποτελεί ασφαλές καταφύγιο και κόμβο συντονισμού, γεγονός που την καθιστά διεθνώς νησί ανθρωπιάς, σταθερότητας και ασφάλειας. Είπε ακόμη πως εξίσου σημαντική είναι η προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας, στο κοινωνικό σύνολο.

Σε αποστολές Έρευνας και Διάσωσης και ελέγχου της μετανάστευσης πιλότοι και λοιπά πληρώματα αέρος επιχειρούν συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες, ημέρα και νύχτα με μοναδικό στόχο τη σωτηρία ανθρώπων στη θάλασσα και στην στεριά, σε ολόκληρο το FIR Λευκωσίας. «Κάθε επιτυχής αποστολή είναι μια νίκη της ζωής και της ελπίδας», είπε. Επεσήμανε πως για την επιτυχή αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας, παράγοντας καθοριστικής σημασίας είναι και η στενή και διαρκής συνεργασία τους με τους φορείς του Κράτους. Εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες του, προς την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας και της Ε.Φ. για την υποστήριξη, τον συντονισμό και την καθοδήγηση στο έργο τους. Η εμπιστοσύνη τους εγγυάται την επιχειρησιακή μας ικανότητα και ετοιμότητα, κατέληξε.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε επίδειξη των πτητικών μέσων.

Ανοιχτές Πύλες στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου»

Στο μεταξύ με αφορμή τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο άνοιξε τις πύλες της για το κοινό το Σάββατο 8 Νοεμβρίου (13:00–16:00) και θα είναι ανοικτή και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου (10:00–16:00). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα ελικόπτερα και τα αεροπορικά μέσα της Εθνικής Φρουράς, να γνωρίσουν τα οπλικά συστήματα και τον εξοπλισμό της Πολεμικής Αεροπορίας, να παρακολουθήσουν εντυπωσιακές επιδείξεις και παρουσιάσεις, καθώς και να συνομιλήσουν με το εξειδικευμένο προσωπικό. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό το σύνθημα «Ισχύς – Προστασία – Αποτροπή – Επιτήρηση – Προσφορά», τονίζοντας τη διαρκή συμβολή της Πολεμικής Αεροπορίας στην ασφάλεια και στην υπηρεσία της πατρίδας. Σημειώνεται πως η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.