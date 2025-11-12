Έτοιμη για ανταρτοπόλεμο η Βενεζουέλα - Στα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ

Κλείσιμο δρόμου «Ελιούδι του Μούδουρου – Στρατόπεδο Παναγιάς»

Το κλείσιμο του δρόμου «Ελιούδι του Μούδουρου – Στρατόπεδο Παναγιάς» ανακοινώνει το Τμήμα Δασών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤμήματοW Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι ο δρόμος «Ελιούδι του Μούδουρου – Στρατόπεδο Παναγιάς» (περιοχή Δασικού Σταθμού Γεφύρι Παναγιάς) θα παραμείνει κλειστός από 17/11/25 μέχρι 21/11/25, λόγω κατασκευής γεφυριού.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού.

Στην περίπτωση που οι εργασίες θα παραταθούν, τότε το Τμήμα Δασών θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση.

