Χωρίς ζημιές η σεισμική δόνηση που είχε επίκεντρο την Πάφο αναφέρει η Πολιτική Άμυνα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η Πολιτική Άμυνα από την πρώτη στιγμή της σεισμικής δόνησης επικοινώνησε με Αστυνομία και Πυροσβεστική υπηρεσία με τα κοινοτικά συμβούλια και το ευχάριστο είναι ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πολιτικής Άμυνας Παναγιώτη Λιασίδη.

Σε δηλώσεις του ο κ. Λιασίδης ανέφερε πως είχαν ως Πολιτική Άμυνα κάποιες πληροφορίες για κάποιες κατολισθήσεις αλλά δεν είναι σημαντικές.

Ο κ. Λιασίδης όσον αφορά την δική τους συνεισφορά ανέφερε πως βρίσκονται σε επικοινωνία με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και έχουν θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό αλλά και τους εθελοντές αν χρειαστεί να παρέμβουν οπουδήποτε.

Όπως ανέφερε ο κ. Λιασίδης η Πολιτική Άμυνα θα εκδώσει ανακοίνωση για τα μέτρα αυτοπροστασίας. 

Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε, ο κόσμος να παραμείνει ψύχραιμος , να αποφύγει τον πανικό και να εφαρμόσει τα μέτρα αυτοπροστασίας, όπως αυτά προβλέπονται στις διάφορες ενημερώσεις που γίνονται.

Σε περίπτωση σεισμικής δόνησης συνέχισε, συστήνεται όπως οι πολίτες παραμείνουν στο κτίριο μέχρι να τελειώσει η σεισμική δόνηση , να εξέλθουν από τις σκάλες πολύ προσεκτικά να μην χρησιμοποιούν ανελκυστήρα γιατί μπορεί να υπάρξει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και να συγκεντρωθούν σε ανοικτό χώρο μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια και ψηλά δέντρα και ψηλά κτίρια.

